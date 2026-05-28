老農津貼加碼至1萬 陳駿季：盼盡速三讀 生效日追溯至今年元旦

行政院今年初通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標準，發放額度由現行8110元提高至1萬元，另增訂檢討機制，定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以進一步提升其晚年基本生活保障。立法院今續審農業部及所屬單位預算，農業部長陳駿季表示，希望老農津貼的修正能夠盡快在立法院排審並三讀，生效日期會追溯到今年元旦。

立法院經濟委員會今繼續審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，包含農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及農民退休基金等。

陳駿季會前受訪說，今年度的總預算到今天才開始審查，而最重要的是每年的新預算都有一些新增項目，新增項目在預算沒審查通過之前是沒有辦法動支的，只有延續型計畫才可以動支，然而應該要很清楚知道預算有多少才能夠有系統性的規畫，不管怎麼樣，希望今天的審查能夠爭取委員的認可，因為農業經營不確定性和氣候議題愈來愈嚴重，希望能爭取更多的基礎建設協助農民。

被問及老農津貼提高到1萬一事，陳駿季說，老農津貼的方案包括額度、相關的排富條款等都已經送到立法院，也因爲是法律案，所以一定要經過立法院審議通過以後才能發放，希望能夠盡快到立院排審決定，生效日期會追溯到今年元旦，不過老農津貼的調漲是社會和朝野立委的期待，應不會拖到明年才審議的狀況。

根據行政院拍板修法，將老農津貼從現行8110元提升至1萬元，草案將送立法院審議，相關經費預計辦理追加預算。行政院指出，修法後，預計每年將多支出129億元；農業部表示，基於考量現實狀況、經濟環境及民意反應，因此選定1萬塊作為調漲目標。