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酷熱持續…今晚雷雨開轟北、宜 明起可望擺脫「火烤模式」
今天依舊高溫炎熱，屏東縣竹田鄉上午已經出現35.7度高溫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天白天台灣位於鋒面前緣，在西南風吹拂下，各地持續晴朗酷熱，中午至下午時段要留意極端高溫發生。尤其西半部內陸、大台北地區，高溫仍有機會衝上36至38度，外出曝曬感相當強烈。
不過，天氣即將開始變化，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今晚開始，鋒面逐漸接近北部沿岸，北部、宜蘭逐漸有雷陣雨機會。預計明天凌晨至上午間，鋒面正式通過台灣北部，這段期間，北台灣容易雷陣雨。由於這波鋒面結構偏弱，水氣與對流發展都不算太強，且因南下幅度有限，主要影響範圍仍以北台灣為主，至於中部、南部地區則會以午後雷陣雨為主。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，好消息是隨著明天鋒面通過後，風向逐漸轉為偏北風，各地極端高溫情形將明顯緩解。雖然不至於「瞬間轉涼」，但至少會從「火烤模式」，慢慢退回比較正常的夏天天氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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