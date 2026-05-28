酷熱持續…今晚雷雨開轟北、宜 明起可望擺脫「火烤模式」

今天依舊高溫炎熱，屏東縣竹田鄉上午已經出現35.7度高溫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠今天白天台灣位於鋒面前緣，󠀠󠀠在西南風吹拂下，各地持續晴朗酷熱，󠀠󠀠中午至下午時段要留意極端高溫發生。尤其西半部內陸、大台北地區，󠀠󠀠高溫仍有機會衝上36至38度，󠀠󠀠外出曝曬感相當強烈。󠀠

不過，天氣即將開始變化，󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠󠀠今晚開始，鋒面逐漸接近北部沿岸，󠀠󠀠北部、宜蘭逐漸有雷陣雨機會。預計明天凌晨至上午間，󠀠󠀠鋒面正式通過台灣北部，󠀠󠀠這段期間，北台灣容易雷陣雨。由於這波鋒面結構偏弱，󠀠󠀠水氣與對流發展都不算太強，󠀠󠀠且因南下幅度有限，󠀠󠀠主要影響範圍仍以北台灣為主，󠀠󠀠󠀠至於中部、南部地區則會以午後雷陣雨為主。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠好消息是隨著明天鋒面通過後，󠀠󠀠風向逐漸轉為偏北風，󠀠󠀠各地極端高溫情形將明顯緩解。雖然不至於「瞬間轉涼」，󠀠󠀠但至少會從「火烤模式」，󠀠󠀠慢慢退回比較正常的夏天天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。