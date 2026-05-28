失智海嘯！立院審「失智症基本法草案」 王育敏：行政院反對令人遺憾

國內失智症患者約近40萬人，隨著超高齡化到來，失智症患者人數勢必上升，目前國民黨團、台灣民眾黨團、委員林月琴等均提出「失智症基本法草案」立法，期盼透過立法對於失智症患者提供更全面的照顧。今天立法院社福及衛環委員會安排「審查國民黨團、台灣民眾黨團、委員林月琴等19人，擬具失智症基本法草案」。

國民黨立委王育敏表示，行政院長卓榮泰日前在面對委員詢答時，竟說失智症只是一種癥狀，凸顯對於失智症認知的淺薄及錯誤，已被失智症相關團體痛批，行政首長竟不知失智症的影響是全面的， 並需要跨部會層級協助，令人十分遺憾。

更令人遺憾的是，行政院今交由委員會的書面報告表示，關於失智症可以用既有政策即可。王育敏說，這也就是說，行政院反對「失智症基本法草案」立法，必須予以譴責，因失智複雜度高與失能不同，且失智人口2041年將高達68萬人口，包括金融、長照、醫療、交通、工作權等都需要跨部會治理，行政院不應消極、阻擋。

民眾黨立委邱慧洳表示，台灣邁入超高齡社會，失智症問題嚴重，照顧者在經濟、照顧方面需肩負沉重的負擔，應該要建立點、線、面的關照制度，因此需要立法提高法律位階，讓失智照顧永續發展。民進黨立委林月琴說，我國是高齡化、失智政速度發生的國家之一，失智症涉及醫療、勞動、交通、金融等部會，國家須有整體的政策，以面對失智症海嘯，因此，呼籲應著手「失智症基本法草案」立法或相關法律制定。

衛福部長石崇良今天至立法院社福及衛環委員會出席「審查國民黨團、台灣民眾黨團、委員林月琴等19人，擬具失智症基本法草案」，於會前受訪表示，針對「失智症基本法草案」立法，今年失智政策綱領3.0特別編列失智症專章，由行政院副院長主持的長照小組也將失智問題納入討論，目前也有跨平台的機制協調失智問題。

失智不只是長照或健康照顧問題，需要跨部會討論。石崇良說，失智症會影響個人的生活、職場就業、交通、生活等面向，這確實需要跨部門的合作，面對高齡社會引發的失智上升問題。至於，要不要設立基本法更加強化，石崇良說，目前各方看法有所不同，今天會詳細的與委員說明各項目前的措施，最終也會尊重立法院的審議結果。