晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

小孩的睡眠時間真的會影響身高嗎？小兒遺傳新陳代謝科醫師梁盛賓發文，證實睡眠時間與小孩長高的關聯性，並分享各個年齡層建議的入睡時間，他強調，青春期是小孩長高的關鍵時期，「熬夜的代價在這個階段最大」，呼籲盡量讓小孩在十點之前上床睡覺，才是最有科學根據的長高策略。

梁盛賓醫師在Threads發文，表示晚睡的確會影響小孩長高，因為生長激素分泌的時間點在睡著後的60分鐘到90分鐘，越早睡著就能越早進入分泌的黃金期，實際上睡眠影響生長激素的分泌從兒童期就開始了，3歲到4歲就要格外注意，千萬不要每天熬夜。至於孩子要幾點睡、睡多久，醫師的整理如下：

新生兒到3個月

每個嬰兒睡覺時間差異很大，沒有統一的建議。

4個月到1歲

含小睡時間每天睡12到16小時。

1歲到2歲

含小睡時間每天睡11到14小時。

3歲到5歲

晚上8點前睡覺，睡10至13小時。

6歲到12歲

晚上8點半到9點半睡覺，睡9到11小時。

13歲到18歲

晚上9點到10點睡覺，睡8到10小時。

醫師強調，青春期的孩子在睡覺時，性激素會使生長激素分泌增加近三倍，是長高的絕佳時期，熬夜的代價無法想像。此外，如果晚睡，生長激素分泌的高峰期也會跟著往後延，一樣睡8小時，晚上10點入睡與凌晨1點入睡，造成的生長效益並不相同。想要讓小孩長高的方式就是10點前上床睡覺，這是最簡單且有科學根據的策略。

除了睡覺以外，遺傳、營養、體重與運動也是影響小孩長高的重要因素，想要長高，建議每天睡足建議時數，並搭配每日運動（跳繩、籃球或游泳）、吃蛋白質與鈣質、維持健康作息、減少壓力，不需要花錢買太多保養品，就能夠幫助長高。

醫師提醒，若小孩身高一直低於生長曲線第三百分位，且每年長高速度不到4公分，代表有發育異常的跡象，排除生長激素缺乏、甲狀腺功能低下、特殊染色體疾病的話，很可能是體質性生長延遲或遺傳的因素，就需要專業醫師的評估了。

另外，不少家長寄望小孩透過喝牛奶長高。不過兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，睡前喝牛奶雖然可以幫助放鬆、補充營養和鈣質，提升睡眠品質、促進生長激素，但睡前飲用的若是調味乳或含糖蛋白飲、奶粉，血糖會快速上升，導致入睡困難、夜間易醒，且過多糖分讓血糖急升急降，反而可能干擾夜間生長激素分泌。