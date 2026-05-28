今酷熱上看40度！明天轉雨2地最顯著 薔蜜颱風海陸警機率曝

今天仍然是炎熱的天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，北部、中南部高溫普遍逼近38至40度，紫外線強度也達到危險等級，外出活動必須特別注意防曬與補充水分。這樣的高溫天氣並不會持續太久，隨著鋒面逐漸南下，天氣型態即將出現明顯轉變。

明天開始，全台各地將陸續出現降雨，廖于霆表示，北部與東部降雨最為顯著，中南部也會有局部陣雨，午後山區更可能伴隨短時強降雨，氣溫也會隨之下降，緩解連日的酷熱。

廖于霆表示，周末鋒面逐漸移往巴士海峽，受東北季風影響，台灣各地天氣轉為多雲，午後中南部山區仍有局部雷雨，整體天氣稍微穩定，但仍不排除局部強降雨的可能。

今年第6號颱風薔蜜已於昨天生成，他說，輕颱薔蜜目前正朝琉球方向移動，預估周日至下周二最接近台灣。預報路線稍微東修，對台灣沒有直接影響，發布海陸警報機會也不高。但周末到下周北部及東半部沿海有長浪發生機會，前往海邊留意。

颱風過後，廖于霆表示，下周二至下周三台灣天氣逐漸回穩，但各地山區午後雷雨仍常見；到下周四至下周五，隨著西南季風增強，午後雷雨機率再度提高，午後雷雨的範圍由山區擴展到平地，顯示台灣將持續處於不穩定的天氣環境中。

廖于霆表示，今天仍需防範高溫與紫外線，明天起則要準備雨具，沿海風浪也將逐漸增強，漁船及海邊活動需特別注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。