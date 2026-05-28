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太熱！熱傷害通報數增 陳冠安呼籲北市訂兒童戶外遊樂場防範標準

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北昨天高溫38.3度，打破2018年5月27日的38.2度的記錄。因應極端高溫，國民黨北市港湖議員參選人陳冠安呼籲北市府，制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準。圖／引用自陳冠安臉書
台北昨天高溫38.3度，打破2018年5月27日的38.2度的記錄。因應極端高溫，國民黨北市港湖議員參選人陳冠安呼籲北市府，制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準。圖／引用自陳冠安臉書

連日各地天氣高溫炎熱，台北昨天高溫38.3度，打破2018年5月27日的38.2度的記錄。因應極端高溫，國民黨北市港湖議員參選人陳冠安呼籲北市府，制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準。

「天氣也太熱了吧！已成為近日台北市民彼此問候的第一句話。」陳冠安說，這個五月，台北氣象站創下38.3度的最熱紀錄。消防局統計，單日就有7件中暑案例。事實上，這幾年的台北，都挺熱的。從衛福部的數據來看，十年前(2016)的熱傷害通報還只有103人次，去年則成長到170人次，漲幅65%。

陳冠安坦言，這麼熱的天氣，對候選人來說，無疑是一場意志的考驗。這陣子他在港湖童樂會戶外場，通常都是一邊流汗，一邊努力幫孩子們打氣球。因為天氣太悶熱，所以每次戶外場，也會多準備些瓶裝水，讓大朋友小朋友們可以隨時補充水分，避免中暑。

陳冠安說，也正是時常在戶外親子場域活動，他發現缺乏遮蔭的兒童遊樂場，已然成為孩子們健康安全的重大隱患。從數據來說，兒童與少年的熱傷害人次大概佔總比1成左右。占比不算多，但對還在發育的孩子來說，傷害卻可能相當嚴重。

「過去兩年的13件12歲以下孩童的熱傷害通報裡，就有2起送至醫院。這在此前幾年裡，並不曾發生。」陳提到，就目前來說，兒童遊戲場設施的材料設計製造安裝與檢查維護等事項已有明確規範，但針對高溫可能造成的熱傷害風險，各地縣市政府卻尚未有具體規範。

陳冠安表示，因此針對戶外兒童遊戲設施的熱傷害保護，包括散熱措施、遮蔭比例等規劃，我認為臺北市政府應率全國之先，訂定標準。讓孩子玩的開心、玩的安全，也讓父母可以放心、可以安心。

台北昨天高溫38.3度，打破2018年5月27日的38.2度的記錄。因應極端高溫，國民黨北市港湖議員參選人陳冠安呼籲北市府，制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準。圖／引用自陳冠安臉書
台北昨天高溫38.3度，打破2018年5月27日的38.2度的記錄。因應極端高溫，國民黨北市港湖議員參選人陳冠安呼籲北市府，制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準。圖／引用自陳冠安臉書

北市 高溫 衛福部

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