水情吃緊何時出現梅雨灌水庫？ 賈新興曝關鍵時間點

中南部水情吃緊，民眾期盼梅雨為水庫解渴，低壓帶和西南季風會不會來？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，天氣是否轉趨不穩定，6月8日至6月11日是本波最關鍵節點。

明天至周六天氣轉趨不穩定，他說，有微弱鋒面和東北風影響機率，外出建議攜帶雨具。周六至6月11日南海北部偏西南風，大環境風場轉變，持續關注天氣動態。此外，周日至下周一，越南至呂宋島西部，有熱帶系統生成機率，後續動向持續觀察。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天至周六，受微弱鋒面和東北風影響，明天彰化以北及宜蘭轉有局部雨，其它地區亦有零星短暫雨，午後各地轉有雨。周六至周日，清晨嘉義以南及花東有零星短暫雨，午後台中以南山區、彰化以南及花東有局部短暫雨。下周一，受薔蜜颱風外圍偏東北風影響，北北基有局部雨，午後各地山區、新竹以北及花東亦有局部短暫雨。

他表示，下周二，台南以北沿海有零星短暫雨，午後各地山區及宜蘭有零星短暫雨。下周三，午後各地有局部短暫雨。下周四，午後各地山區、台中以北、高屏及宜花東有零星短暫雨。下周五，午後宜花東有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周六，西半部有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

賈新興表示，觀察周日至下周一左右，在越南至呂宋島西部海面上，熱帶系統生成的機率，另外持續觀察6月8日至11日，是否有受低壓帶及偏強西南季風影響的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

天氣趨勢。圖／取自賈新興臉書

薔蜜颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書

未來10天TY侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書