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熱到掉漆？淡水輕軌座椅手一摸染色 乘客急喊：穿白褲不要坐

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市淡水輕軌近日傳出有乘客發現座椅塗層掉漆情形。 聯合報系資料照
新北市淡水輕軌近日傳出有乘客發現座椅塗層掉漆情形。 聯合報系資料照

北部連日高溫下，新北市淡水輕軌傳出設備有狀況。有民眾昨(27)日在Threads發文表示，搭乘淡水輕軌時，手只是輕放在椅子上，沒想到竟沾上一大片黑藍色粉末痕跡，直呼「穿白色褲子不要坐」，貼文曝光後引發熱議，不少網友猜測是否為椅面材質老化或高溫導致塗層脫落，才會出現一摸就掉漆的情形。

原PO指出，事發時間約在深夜12時09分左右，列車從紅樹林站往義山站方向行駛，照片及影片中可見其手掌明顯沾附黑藍色物質，疑似座椅表面塗層脫落或溶解。

貼文引發大批網友討論，「熱到連車廂油漆都融化了嗎？」、「看起來像發霉」，也有人懷疑可能是乘客使用酒精噴灑後，造成表面材質受損。另有民眾提到，曾遇過淡海輕軌車廂漏水、電子站牌顯示異常等問題，認為在設備維護上仍有待加強。

對此，新北市議員鄭宇恩也現身留言區回應，請民眾提供搭乘資訊，並表示會協助向新北捷運公司了解。

原PO後續補充具體時間與路線資訊後，鄭宇恩再度回覆指出，新北捷運已表示，將先請檢修班同仁確認該列車狀況，後續也會全面檢視相關材質。

有網友認為，雖然淡海輕軌通車時間不長，但車廂長時間曝曬於高溫下，若材質耐熱性不足，確實可能出現老化問題；也有人呼籲捷運單位應建立更完整的設備週期檢查制度，而非僅針對單一事件處理。

至截稿為止，新北大眾捷運公司尚未正式公布調查結果。

淡海輕軌 高溫 新北捷運

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