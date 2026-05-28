台鐵通勤族注意！中壢至埔心號誌異常剛修復 影響北上7列118分

端午節將至，無論是北部粽、南部粽、鹼粽或客家粄粽，都是國人每年必吃的應景美食。衛生福利部基隆醫院營養科林鈺庭營養師提醒民眾，粽子隱藏著高熱量、高油脂、高鈉及低纖維等健康問題，若食用不當，容易造成腸胃不適、血糖波動，甚至增加心血管疾病風險，今年研製富含膳食纖維的鹹粽與甜粽，運用簡單的食材就能輕鬆在家DIY。

2026-05-28 06:37