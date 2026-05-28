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台鐵通勤族注意！中壢至埔心號誌異常剛修復 影響北上7列118分
（7:10更新）
台鐵公司表示，今天清晨4時45分，辦理中壢=埔心間東、西正線施工封鎖解除時，因軌道占用燈亮致無法解除封鎖，且中壢=埔心間平交道亦不會作用，為確保行車安全，路線暫時無法行車，經台鐵公司號誌單位緊急搶修後，於上午6時5分雙線恢復正常行車，本案影響7列118分。造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。
（6:50更新）
「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專分享台鐵訊息，今天清晨5時20分起，台鐵中壢=埔心間，東、西正線因占用燈亮，致無法解除封鎖，經號誌單位查修後，於上午6時5分恢復正常，目前北上南下晚點十分嚴重，旅客注意乘車時間。
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