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台鐵通勤族注意！中壢至埔心號誌異常剛修復 影響北上7列118分

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵中壢=埔心間，東、西正線因占用燈亮，致無法解除封鎖，經號誌單位查修後，於上午6時5分恢復正常。圖／讀者提供
台鐵中壢=埔心間，東、西正線因占用燈亮，致無法解除封鎖，經號誌單位查修後，於上午6時5分恢復正常。圖／讀者提供

（7:10更新）

台鐵公司表示，今天清晨4時45分，辦理中壢=埔心間東、西正線施工封鎖解除時，因軌道占用燈亮致無法解除封鎖，且中壢=埔心間平交道亦不會作用，為確保行車安全，路線暫時無法行車，經台鐵公司號誌單位緊急搶修後，於上午6時5分雙線恢復正常行車，本案影響7列118分。造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。

（6:50更新）

「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專分享台鐵訊息，今天清晨5時20分起，台鐵中壢=埔心間，東、西正線因占用燈亮，致無法解除封鎖，經號誌單位查修後，於上午6時5分恢復正常，目前北上南下晚點十分嚴重，旅客注意乘車時間。

台鐵中壢=埔心間，東、西正線因占用燈亮，致無法解除封鎖，經號誌單位查修後，於上午6時5分恢復正常。台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵中壢=埔心間，東、西正線因占用燈亮，致無法解除封鎖，經號誌單位查修後，於上午6時5分恢復正常。台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵 中壢

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