1張圖看台北熱到發紫 賈新興曝極端高溫原因 觀察今天是否再創新高

連日各地天氣高溫炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，昨天台北高溫38.3度，打破了2018年5月27日的38.2度的記錄。

至於飆高溫原因，賈新興表示，中高層都是受太平洋高壓掌控，帶來穩定下沉的空氣，底層偏西南風，大台北盆地也出現相對濕度偏低的現象（40-50%）。今天大致上也跟昨天類似，看看台北站是否有機會突破38.3度，外出要防曬、多補充水分。

中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、台南市、花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。