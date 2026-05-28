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無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

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昨天台南玉井39.8度全台飆高溫 鄭明典曝和颱風的關聯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
現在有颱風在低壓區發展，颱風裡的對流能量可能回饋到波動，因此台灣附近的高壓區強度增強就有可能是受到颱風發展的影響。圖／取自鄭明典臉書
現在有颱風在低壓區發展，颱風裡的對流能量可能回饋到波動，因此台灣附近的高壓區強度增強就有可能是受到颱風發展的影響。圖／取自鄭明典臉書

昨天全台高溫炎熱，昨天最高溫出現在台南玉井，有39.8度；台北氣象站昨也飆出38.3度，創1896年設站以來5月最高溫紀錄。高溫和颱風的關聯？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，看到有規則的順轉、逆轉氣流排列，想到的是波動的能量傳遞。

鄭明典表示，在熱帶地區，積雲對流常是波動的重要能量來源。現在有颱風在低壓區發展，颱風裡的對流能量可能回饋到波動，因此台灣附近的高壓區強度增強就有可能是受到颱風發展的影響。「當然，原本台灣就在更大尺度的熱區內，這部分最多只是一點加成的效果」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鄭明典 高溫 台南

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