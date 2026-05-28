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今仍炙熱如盛夏上看39度高溫 吳德榮：明天梅雨鋒面南下轉雨降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天仍炙熱如盛夏，應注意防曬、防中暑。聯合報系資料照片
今天白天仍炙熱如盛夏，應注意防曬、防中暑。聯合報系資料照片

連日創高溫，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨天全台最高溫依序是台南玉井39.8度、新北新店39.6度、花蓮光復38.6度，而台北氣象站38.3度創1896年設站以來5月最高溫紀錄。

吳德榮說，今晨南台灣上空有稀疏的高雲，伴隨弱降水回波，無降雨。今天滯留鋒漸南移至北部海面，台灣在暖氣團內，水氣少，大氣穩定，高峰雖已過，高溫僅微降，白天仍炙熱如盛夏，應注意防曬、防中暑。北部23至38度、中部22至37度、南部23至39度、東部20至38度。

明天梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫。吳德榮表示，周六鋒面受到破壞，並南移至巴士海峽，各地好轉為多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。周日各地持續晴時多雲，中南部山區午後有局部降雨的機率。

至於颱風消息，他說，下周一薔蜜颱風外圍的東北風帶進水氣，北部及東北部有局部短暫雨，下周二水氣減少，北海岸、北部山區偶有零星降雨的機率，其他各地多雲時晴。下周三至下周六薔蜜颱風已遠離，西南季風進入南海，台灣氣溫逐日升，大氣日趨不穩定，午後降雨的機率、逐日提高。

吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今年第6號颱風薔蜜向西北轉北移動，下周二2時進行至琉球東南方海面；歐洲（ECMWF）模式系集路徑模擬圖顯示，薔蜜颱風的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉，對台無直接威脅；但預測路徑有不確定性，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱薔蜜向西北轉北移動，下周二2時進行至琉球東南方海面。歐洲模式系集路徑模擬圖（右圖，取自weathernerds）顯示，薔蜜颱風的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱薔蜜向西北轉北移動，下周二2時進行至琉球東南方海面。歐洲模式系集路徑模擬圖（右圖，取自weathernerds）顯示，薔蜜颱風的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉。圖／取自「洩天機教室」專欄

高溫 吳德榮 花蓮

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