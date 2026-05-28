聽新聞
0:00 / 0:00
薔蜜颱風對台影響曝 專家：鋒面就在家門口 明天主體揮軍南下雷雨開炸
今天依舊高溫炎熱，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天白天台灣各地仍為多雲到晴天氣，全台高溫炎熱；尤其南部內陸及花東縱谷都有局部37至39度左右極端高溫發生的機率。另一方面，由於位處鋒前暖區，午後對流發展旺盛；尤其大台北、宜蘭、花蓮地區及中部以北山區都易有局部短暫雷雨或陣雨發生。
關於薔蜜颱風動態，他說，目前雖經評估，對台灣天氣並無直接影響；但自今晚起，梅雨季第4波的鋒面即將開始南下、接近，台灣北部、東北部地區及中北部山區將會陸續出現雨勢，降雨仍屬零星的間歇性陣雨型態。
他表示，到了明天，鋒面主體揮軍南下影響，各地天氣不穩定更加顯著，易有短延時的強降雨，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨；北部及宜蘭地區都有局部大雨發生的機率，其它地區仍維持為多雲天氣，午後山區局部短暫雷陣雨發生的機率也同步增高。周六鋒面遠離。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。