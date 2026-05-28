薔蜜颱風對台影響曝 專家：鋒面就在家門口 明天主體揮軍南下雷雨開炸

今天依舊高溫炎熱，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天白天台灣各地仍為多雲到晴天氣，全台高溫炎熱；尤其南部內陸及花東縱谷都有局部37至39度左右極端高溫發生的機率。另一方面，由於位處鋒前暖區，午後對流發展旺盛；尤其大台北、宜蘭、花蓮地區及中部以北山區都易有局部短暫雷雨或陣雨發生。

關於薔蜜颱風動態，他說，目前雖經評估，對台灣天氣並無直接影響；但自今晚起，梅雨季第4波的鋒面即將開始南下、接近，台灣北部、東北部地區及中北部山區將會陸續出現雨勢，降雨仍屬零星的間歇性陣雨型態。

他表示，到了明天，鋒面主體揮軍南下影響，各地天氣不穩定更加顯著，易有短延時的強降雨，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨；北部及宜蘭地區都有局部大雨發生的機率，其它地區仍維持為多雲天氣，午後山區局部短暫雷陣雨發生的機率也同步增高。周六鋒面遠離。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。