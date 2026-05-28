聽新聞
0:00 / 0:00
高雄杉林區深夜規模3.5地震 最大震度六龜3級
2026年5月27日23時53分，高雄市杉林區發生規模3.5的有感地震，震源深度約10.5公里，屬於極淺層地震。震央位於高雄市政府北北東方約53.3公里，該次地震震波使得鄰近區域有明顯震感。中央氣象署資料顯示，本次地震最大震度為高雄市六龜區3級，台南市部分地區則感受1級微震搖晃。
最大震度3級地區:高雄市
高雄市六龜區震度達3級，屬於弱震階段，絕大多數民眾明顯感受到搖晃，包括房屋震動及碗盤、門窗發出聲響。此次地震屬於規模中小型，暫未傳出結構損害。建議民眾在地震發生時應保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」等防震行動，以防止因搖晃導致的意外傷害。地震後應檢查居家或工作環境的安全，確認瓦斯與電力設備無異常，並注意後續可能發生的餘震。
最大震度1級地區:臺南市
台南市部分地區感受到輕微搖晃，為1級微震搖晃。此震度階段通常只有靜止狀態下民眾才會感覺到輕微晃動，搖晃對日常生活未造成影響。民眾可正常生活，但仍建議保持警覺，了解基本防震知識，一旦感受到異常搖晃即儘快尋找安全地點保護自己。
此次地震雖無重大災損報告，但仍提醒民眾，地震無法預測，日常需準備防震物資，並熟悉避難路線與防災知識，確保自身與家人安全。遇地震時切記勿恐慌，迅速執行防震動作，並隨時注意官方公布的最新災害資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。