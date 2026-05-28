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高雄杉林區深夜規模3.5地震 最大震度六龜3級

聯合新聞網／ 台北訊
05/27-23:53高雄市杉林區發生規模3.5有感地震
05/27-23:53高雄市杉林區發生規模3.5有感地震

2026年5月27日23時53分，高雄市杉林區發生規模3.5的有感地震，震源深度約10.5公里，屬於極淺層地震。震央位於高雄市政府北北東方約53.3公里，該次地震震波使得鄰近區域有明顯震感。中央氣象署資料顯示，本次地震最大震度為高雄市六龜區3級，台南市部分地區則感受1級微震搖晃。

最大震度3級地區:高雄市

高雄市六龜區震度達3級，屬於弱震階段，絕大多數民眾明顯感受到搖晃，包括房屋震動及碗盤、門窗發出聲響。此次地震屬於規模中小型，暫未傳出結構損害。建議民眾在地震發生時應保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」等防震行動，以防止因搖晃導致的意外傷害。地震後應檢查居家或工作環境的安全，確認瓦斯與電力設備無異常，並注意後續可能發生的餘震。

最大震度1級地區:臺南市

台南市部分地區感受到輕微搖晃，為1級微震搖晃。此震度階段通常只有靜止狀態下民眾才會感覺到輕微晃動，搖晃對日常生活未造成影響。民眾可正常生活，但仍建議保持警覺，了解基本防震知識，一旦感受到異常搖晃即儘快尋找安全地點保護自己。

此次地震雖無重大災損報告，但仍提醒民眾，地震無法預測，日常需準備防震物資，並熟悉避難路線與防災知識，確保自身與家人安全。遇地震時切記勿恐慌，迅速執行防震動作，並隨時注意官方公布的最新災害資訊。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 高雄 高雄市

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