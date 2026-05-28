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強制住院鑑定 4情形擬視訊評估

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

「精神衛生法」新制今年八月上路，強制住院改由法院裁定，後續程序不再只是行政審查，須納入司法程序。衛福部預告「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，未來若涉及強制住院程序，有傳染病流行、離島或偏遠地區無指定專科醫師、非偏鄉地區僅有一位指定專科醫師、因災害、交通因素不可抗力等四類情況，可遠端視訊完成強制鑑定。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，依精神衛生法規定，緊急安置及強制住院的鑑定依然在醫院或社區心理衛生中心等處評估完成，但多了遞交申請書給予法院的步驟，最終決定權交由法院審酌。考量新法上路強化強制鑑定的配套措施，衛福部預告訂定強制鑑定緊急或特殊情形草案，開放上述四種情形，可用視訊取代。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，目前精神醫療資源分布不均，大多集中在六都，即便是桃園，精神科醫師的人力在六都中也相對偏少，更遑論外島與偏遠地區。離島以澎湖而言，目前精神科醫師仍需仰賴外部支援，若強制鑑定完全仰賴實體到場，實務上恐面臨困難，因此視訊機制可作為特殊條件下的必要調整。

至於何種情況會啟動強制住院程序，蘇柏文說，核心判斷有兩大條件。首先，患者病情已嚴重影響現實判斷能力，與現實脫節；其次，患者具有傷害自己或他人的風險或行為，當病患拒絕治療，且經評估恐危及自身或公共安全時，才可能啟動精神衛生法程序。

蘇柏文指出，精神衛生法修法後，強制住院將改由法院裁定，不再完全由醫師決定，雖然程序變得較複雜，但從人權保障角度來看，制度更完整，也能避免單由醫療端決定剝奪個人自由。

衛福部重申，強制鑑定的初衷仍是希望醫護人員能實地去看患者的狀況，只有在某些特殊情況下才會運用視訊取代。若後續鑑定完認定有必要強制住院，才會向法院遞交申請書交由法官審酌。目前該草案仍在預告並收集意見期間，預計今年八月與新法一同正式上路。

醫師 衛福部

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