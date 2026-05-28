聽新聞
0:00 / 0:00

非洲伊波拉感染規模 恐高於通報

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

剛果民主共和國與烏干達伊波拉疫情加劇，實際致死率恐遠高於官方公布數據，衛福部疾管署昨天宣布，即日起當地旅遊疫情建議調升為等級至最高的第三級「警告（Warning）」，國人應避免至當地所有非必要旅遊；自兩國入境旅客須到檢疫站報到進行健康評估，並配合自主健康管理廿一天，違者開罰。

世界衛生組織（WHO）於五月十七日宣布剛果民主共和國（DRC）與烏干達的伊波拉疫情構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）後，近日疫情發展迅速，截至五月廿四日，剛果民主共和國累計確診一一二例，其中十一例死亡，還有疑似病例九○六例，含疑似死亡二二三例，烏干達也已通報確診七例，其中一例死亡。

近日剛果民主共和國疫情發展迅速，除伊圖里省為疫情熱區外，該國北基伍省、南基伍省及鄰國烏干達也陸續報告病例，烏干達個案是司機及醫護因接觸DRC患者感染，除DRC及烏干達有死亡個案，有一名美國公民在當地醫療機構接觸病毒而確診。

WHO評估實際感染規模恐遠大於現有通報數，並將剛果民主共和國的風險等級評為「非常高」，烏干達及周邊區域為「高」，全球風險則為「低」。疾管署發言人曾淑慧表示，目前疫情仍集中於該兩國，對我國整體風險仍低，但考量國際人員往來與全球交通便利性，無法完全排除發生境外移入病例可能性。

疾管署表示，此起疫情發生於安全威脅與人道挑戰交織的複雜環境中，目前尚無針對該型病毒的核准疫苗與特效藥，加上當地政局動盪與人口流動率高，增添了極大的防疫難度。

曾淑慧表示，為降低伊波拉疫情境外移入風險，我國即日起強化邊境跨機關安全聯防，針對自剛果民主共和國及烏干達入境旅客加強評估，旅客入境應自主健康管理廿一天，經評估具疑似伊波拉感染風險，即刻後送就醫。

伊波拉 非洲 烏干達 剛果

延伸閱讀

伊波拉致死率恐藏黑數！剛果、烏干達旅遊疫情升級「警告」

民主剛果伊波拉疫情蔓延 疑釀210死、18感染者趁亂逃

防伊波拉入侵 加國禁非洲3國入境、巴哈馬加強篩檢

防伊波拉疫情！泰國要求剛果、烏干達入境者隔離21天

相關新聞

開發威脅瀕危草鴞 南科四期沙崙園區進二階環評

南部科學園區沙崙園區開發計畫（南科四期沙崙園區）昨天闖關環評，因同時涉及台積電先進製程的進駐，以及保育類草鴞的存續，受到矚目。環評委員耗時許久討論如何兼顧，最後要求開發單位強化評估海淡水、再生水利用比率，補充對東方草鴞等保育類物種的棲地損失量評估，導入低衝擊開發的生態緩衝區等，決議進入二階環評審查。

國光客運官網、LINE訂票故障8萬人受影響 拚6月底恢復正常

國光客運本月初搬遷公司機房、調整網路架構，導致資訊系統故障，造成民眾無法透過官網及LINE線上訂票，國光客運表示，將盡速修復，力拚6月底前恢復正常，旅客目前仍可透過臨櫃或超商、台北轉運站APP等管道購票。

39歲確診失智！TOYOTA前王牌銷售員有時忘了妻女 靠這2物全球演講千場

日本失智症名人丹野智文曾為TOYOTA汽車王牌銷售員，卻在39歲被確診為「早發性阿茲海默症」。他說，現在有時候不記得妻女，但他不斷努力學習，並透過手機和筆記本輔助運用，13年來演講逾千場，鼓勵年輕病友樂觀抗病。

新車明年7月上線 高鐵時刻表明年初大改點

台灣高鐵首列新世代列車Ｎ七○○ＳＴ預計八月抵台展開試車，明年七月上線，因應未來新車將加入營運，高鐵時刻表最快將於明年一月大改點，除強化北中尖峰運量外，桃園、新竹等區段尖峰也將增班。董事長史哲指出，新車將優先投入直達車，新班表也將規畫不停台中站的跳蛙式直達車。

心頭鬱卒難解？研究揭每天一杯純果汁 可能有助降低憂鬱、焦慮症狀

最新研究指出，每天喝一杯水果汁或冰沙，可能有助改善情緒，甚至降低憂鬱與焦慮症狀。研究認為，在均衡飲食之外加入少量果汁，或許能成為提升心理健康的輔助方式之一。

Threads瘋傳「捐精換RTX顯卡」 泌尿醫打臉：直接升天

近日Threads瘋傳一張超狂哏圖，宣稱只要「捐精1公升」，就能免費獲得NVIDIA旗下高階顯卡RTX 4080、RTX 5070，引發不少科技迷與網友熱議。不過，泌尿科醫師高銘鴻看完後直搖頭，直言這根本不可能，甚至笑稱如果真的一次射一公升，「不只精神上會絕頂升天，物理意義上也會直接升天」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。