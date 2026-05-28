非洲伊波拉感染規模 恐高於通報

剛果民主共和國與烏干達伊波拉疫情加劇，實際致死率恐遠高於官方公布數據，衛福部疾管署昨天宣布，即日起當地旅遊疫情建議調升為等級至最高的第三級「警告（Warning）」，國人應避免至當地所有非必要旅遊；自兩國入境旅客須到檢疫站報到進行健康評估，並配合自主健康管理廿一天，違者開罰。

世界衛生組織（WHO）於五月十七日宣布剛果民主共和國（DRC）與烏干達的伊波拉疫情構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）後，近日疫情發展迅速，截至五月廿四日，剛果民主共和國累計確診一一二例，其中十一例死亡，還有疑似病例九○六例，含疑似死亡二二三例，烏干達也已通報確診七例，其中一例死亡。

近日剛果民主共和國疫情發展迅速，除伊圖里省為疫情熱區外，該國北基伍省、南基伍省及鄰國烏干達也陸續報告病例，烏干達個案是司機及醫護因接觸DRC患者感染，除DRC及烏干達有死亡個案，有一名美國公民在當地醫療機構接觸病毒而確診。

WHO評估實際感染規模恐遠大於現有通報數，並將剛果民主共和國的風險等級評為「非常高」，烏干達及周邊區域為「高」，全球風險則為「低」。疾管署發言人曾淑慧表示，目前疫情仍集中於該兩國，對我國整體風險仍低，但考量國際人員往來與全球交通便利性，無法完全排除發生境外移入病例可能性。

疾管署表示，此起疫情發生於安全威脅與人道挑戰交織的複雜環境中，目前尚無針對該型病毒的核准疫苗與特效藥，加上當地政局動盪與人口流動率高，增添了極大的防疫難度。

曾淑慧表示，為降低伊波拉疫情境外移入風險，我國即日起強化邊境跨機關安全聯防，針對自剛果民主共和國及烏干達入境旅客加強評估，旅客入境應自主健康管理廿一天，經評估具疑似伊波拉感染風險，即刻後送就醫。