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從容善終、老幼共學 銀響力新聞獎聯合報2項入圍
第六屆「銀響力新聞獎」昨公布入圍名單，聯合報共有兩件作品入圍。其中，深度報導「從容迎人生謝幕」入圍「平面及網路（文字）類—專題報導獎」；「幼老共學在台灣 借鏡日本推動經驗」則入圍「平面及網路（文字）類—即時新聞獎」。
由弘道老人福利基金會主辦銀響力新聞獎，今年共有二七五件作品參賽，有五十七件作品入圍。頒獎典禮將於七月十七日舉行。
比台灣早約廿年邁入超高齡社會的日本，臨終準備與生命教育已是全民運動；反觀台灣，廿年後高齡化速度預估將超越日本，「如何好好道別、從容善終」仍是避談課題。
聯合報採訪團隊透過北中南調查採訪，推出「從容迎人生謝幕」專題報導，從病人、家屬、醫師與第一線照護現場出發，試圖找出超高齡社會下的善終解方，並呼籲政府與社會共同打破禁忌，鼓勵國人及早規畫，向死而生，減少臨終遺憾。
「幼老共學在台灣 借鏡日本推動經驗」系列報導聚焦超高齡與少子化交會下的世代課題，如何為老幼共學找出可行路徑。
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