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新車明年7月上線 高鐵時刻表明年初大改點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台灣高鐵將引進12組新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，高鐵公司董事長史哲透露，新車將提前至明年7月投入營運。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵將引進12組新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，高鐵公司董事長史哲透露，新車將提前至明年7月投入營運。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵首列新世代列車Ｎ七○○ＳＴ預計八月抵台展開試車，明年七月上線，因應未來新車將加入營運，高鐵時刻表最快將於明年一月大改點，除強化北中尖峰運量外，桃園、新竹等區段尖峰也將增班。董事長史哲指出，新車將優先投入直達車，新班表也將規畫不停台中站的跳蛙式直達車。

高鐵耗資新台幣二八五億元向日本採購十二組新世代列車，首列今年七月日本出廠、八月抵台，原預計明年八月上線，董事長史哲昨透露，新車七月上線，二○二八年底十二列全數上線。

高鐵昨召開一一五年股東常會，會中有股東詢問新車加入班表調整及增停班次的規畫，董事長史哲指出，班表大改點朝四大方向。第一，在現行班表結構上，調整出讓新車能加入營運班表的空間；第二，未來班表必須同時滿足現行台中以北的北部區間尖峰時段高運量需求，尤其是針對桃園、新竹區段。

第三，高鐵興建之初肩負長程運具的功能也須兼顧，新車加入後將優先運營直達車，以滿足快速移動、縮短南北距離的骨幹運輸需求；第四，近期高鐵已規畫不停台中站的一九八五車次，有效達成分流功能，滿足北高長程需求，高鐵未來也會持續參考此一模式，做為新班表規畫方向。

史哲說，高鐵去年全年度運量首度突破八二○七萬人次，較前年成長百分之四點八八，平均每日運量為廿二點五一萬人次，預估今年運量還會再創高。

高鐵旅運量增加，營收也創新高，史哲表示，去年高鐵全年營收達五四六點五億元，較前年成長百分之二點七五。

史哲也在股東會上對廿五日號誌異常，釀十三年來最嚴重延誤，公開致歉。他表示，當下發現號誌異常後，雖透過營運調整、系統重置，仍無法在當下有效解決，已保留設備並提交第三方調查，盼找到根本原因，避免類似狀況再次發生。

高鐵 史哲 台中

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