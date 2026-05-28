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民團：橋頭糖廠開發案 球員兼裁判

聯合報／ 記者李柏澔林海／台北報導
橋頭糖廠百頃森林，外界擔憂會因新市鎮開發遭毀滅。圖／聯合報系資料照片
橋頭糖廠百頃森林，外界擔憂會因新市鎮開發遭毀滅。圖／聯合報系資料照片

內政部推動高雄新市鎮第三期開發，但護樹團體質疑一二四公頃的台糖森林綠地變更住商建地，會造成都市綠帶與文資浩劫，且區段徵收小組審議委員兼主席張桂鳳竟是台糖獨立董事，未依法利益迴避，此變更若成功，至少讓台糖產生三○○億的獲利，要求張桂鳳出席過的任何小組會議與現勘都應無效，重新召開。

護樹等團體昨於立法院召開記者會，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，公開發行公司的獨立董事於執行業務範圍內應保持其獨立性，不得與公司有直接或間接利害關係，本案屬台糖所有的土地面積高達一二四點八公頃，占計畫總面積約百分之五十七，竟由台糖獨董張桂鳳擔任都市計畫委員會委員及土地徵收審議小組委員，讓人質疑審議程序的公正性。

搶救橋頭糖廠百頃森林聯盟共同發起人柳景文不滿表示，國土署竟邀請一個掌握本案超過百分之五十七土地的台糖董事來當審查委員，甚至擔任會議主席，根本是球員兼裁判，不思考如何遵從賴清德總統的都市林政策，反藉由開路之名強將這百公頃森林剷平、帶頭炒房。

森林城市協會理事長莊傑任表示，張桂鳳於擔任本案小組會議主席期間，出現幾大亂象，包含八個工作天安排五場會議，導致委員與民眾參與困難，開發單位也無力修正內容，連前二天召開的會議也是突然宣布從台北改到高雄，甚至拒絕現場民眾登記發言等。

昨出席團體主張，張桂鳳出席過的小組會議，沒有落實依法利益迴避，都應視同無效會議，要求重新召開。

台糖表示，該案由內政部國土管理署主導規畫開發，台糖配合政府政策參與，並非主導開發；此外，基於土地永續利用，採取只租不售原則下活化利用，且經區段徵收開發後發回抵價地將負擔高額地價稅，並無讓台糖大賺三百億元之情事。

對於審查委員身兼台糖董事，台糖表示，張桂鳳擔任台糖獨董符合法規規定，至於擔任本案內政部都市計畫委員會審議委員一職，該會議由內政部國土管理署主政辦理，台糖僅是受通知出席會議。

台糖 區段徵收 內政部

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