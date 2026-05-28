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業者願意配合 盼政府助攻外銷

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

化妝品優良製造準則（GMP）認證今年七月一日全面實施，食藥署副署長王德原說，國內化妝品產值每年約二千億元，其中國內業者產值僅四十億元，食藥署要求化妝品工廠完成GMP、化妝品產品資訊檔案（PIF）等認證，除了保障消費者，也希望在管理制度面與歐盟、東協接軌，排除出口障礙。

台中市化妝品工業同業公會輔導理事長陳科仰指出，現有化妝品工廠為符合GMP規範需砸錢調整，業者願意溝通配合，期待政府鼓勵民眾多買本土化妝品，並協助拓展海外市場，「讓化妝品業者有出海機會」。

化妝品工廠接受化妝品品牌、直銷業者等委託製造產品，陳科仰指出，因政府要求GMP認證，有客戶告知自家工廠，「不做GMP，將改找其他供應商」，化妝品工廠若不取得GMP認證，只剩「收攤轉型」一途，「業界為了轉型，投入極大精神及費用，能否回本還不一定」。

陳科仰說，要將化妝品製造業培養成出色產業，應多加鼓勵國內消費者購買國產化妝品。

陳科仰表示，我國受島嶼型地理特性限制，亟須拓展海外市場，長期以來，卻因無法參加「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等國貿組織，而受關稅影響，墊高海外經營成本，盼政府出力協助，幫助國內化妝品進入海外市場。

化妝品 食藥署

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