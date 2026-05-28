環團批彭啓明角色混亂 「國科會附屬單位嗎」

沙崙生態科學園基地，是台灣一級保育類草鴞在台灣西南平原最重要的核心棲地與覓食獵場，多組環團昨天批評這是生態浩劫的開發計畫，且耗水電甚巨，應該重新檢討選址的問題。尤其，環境部長彭啓明昨天在環評會議上表示不該讓開發單位獨自承擔各方壓力，要多方參與，更遭環團批評彭啓明角色混亂，難道是國科會底下的環境組嗎？

荒野保護協會副理事長陳憲政指出，沙崙農場除了是台灣一級保育類草鴞在台灣西南平原最重要的核心棲地與覓食獵場，同時也是國家極度瀕危的環頸雉，以及黑翅鳶、短耳鴞、燕鴴等卅多種保育鳥類的重要家園，一般科學園區在選址時，應該迴避生態敏感區，而非直接侵入生態敏感區。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，本案是南部史上用水、用電需求最大的開發案，用電需求高達二點六ＧＷ，相當於半座中火，台南市目前用電量約三點四ＧＷ，相當於大增七成用電量；用水需求則高達每日卅二點四萬噸，台南每日用水量約九十八點四萬噸，相當於用水量增加三成，對土地造成龐大的負擔。

監督施政聯盟執行長許心欣痛批，賴清德總統今年提出綠蔭倍增戰略，但沙崙案卻要破壞五○七公頃台糖沙崙農場綠地，毀滅人工林和草生地，整個大南方新矽谷開發計畫就是在搞破壞及打臉綠蔭政策，顯示政府錯亂，一面喊種樹，一手毀生態。

此案由於生態爭議過大，決議進入二階環評，但彭啓明會中一席「此案涉及多個層面，不是開發單位可獨自承擔，要多方共同參與生態協作平台」發言卻惹議。環團不解，為何環境部長要主動幫國科會處理開發爭議？難道是國科會底下的環境組嗎？也質疑照彭發言，此案就是非過不可，還要環評幹嘛？也有環團質疑，彭啓明身為環境部長，卻公開在環評大會上要大家應該幫開發單位，根本是角色混亂，也有先射箭再畫靶之嫌。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴表示，以區外補償來合理化開發的理由非常薄弱，在相關棲地上積極推動保育，本來就是政府應盡的責任，在未能確保沙崙棲地被破壞後，區外補償是否能永久營造良好棲地條件下，沙崙科學園區就不應該開發。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政表示，這個開發案居然叫做科學園區，還包裝著綠能、永續的口號，如果一個園區的建立，是要抹去台灣特有亞種草鴞最後的草地棲所，這不叫科學，這叫假生態、真破壞。