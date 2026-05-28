開發威脅瀕危草鴞 南科四期沙崙園區進二階環評

南部科學園區沙崙園區開發計畫（南科四期沙崙園區）昨天闖關環評，因同時涉及台積電先進製程的進駐，以及保育類草鴞的存續，受到矚目。環評委員耗時許久討論如何兼顧，最後要求開發單位強化評估海淡水、再生水利用比率，補充對東方草鴞等保育類物種的棲地損失量評估，導入低衝擊開發的生態緩衝區等，決議進入二階環評審查。

環境部昨召開第五十次環評大會，南科四期沙崙園區案最受注目。開發基地位於台南市歸仁區，開發面積約五○七公頃，未來園區引進產業將以半導體、ＡＩ雙核心產業，預估約可提供三點五萬個就業機會，推估年產值可達二點二兆元。

由於開發基地是台灣一級瀕危保育類草鴞，在台灣西南平原最重要棲地，引發社會關注。開發單位國科會表示，已於前期成立沙崙生態保育協作平台，蒐集專家、生態團體社區意見，將生態保育、棲地維護及影響減輕對策納入整體規畫考量。

有環委提出疑慮指出，本案基地現況包含農地、草生地及造林地，具一定生態功能，也已確實記錄到東方草鴞、環頸雉等保育類物種，開發單位就應該要強化完整的生態補償計畫、長期保育成效監測機制等，不能總是先開發再補償，而是反過來先補償後開發。

另有環委關注空汙及溫室氣體減量，也強調護國神山台積電在全球獲得掌聲的同時，再生水也應該要去力推，而不是因為是國家的重要計畫，就期待台水公司能給園區多少水，或是北水南送等。

昨天審查時有登記發言民眾不滿科學園區與草鴞搶地，只能發言三分鐘，向現場委員抗議許久，成為插曲。

本案最後決議進入二階環評審查。環境部長彭啓明強調，沙崙生態保育協作平台不應被外界理解為隸屬於開發單位下的附屬機制，本案涉及先進製程發展，也涉及瀕危物種、地方環境承載能力等，這些都不是開發單位可獨自承擔的壓力，才鼓勵未來多透過協作平台，邀請生態團體、環境團體、專家學者與地方社會共同參與，形成環境保護優先的新治理模式，希望本案成為未來其他重大開發案溝通的模範。

台南市政府表示，完全尊重委員專業審議，除落實「生態先行」核心價值，也將依循已成立的沙崙生態保育協作平台，作為產業與生態雙向溝通關鍵機制。

針對草鴞保育爭議，市府指出，台南在黑面琵鷺、水雉等指標物種保育的成功經驗，都將成為推動草鴞保育重要基礎，市府會與南科管理局合作，針對草鴞等物種覓食區優化，同步擬定專屬在地的生態補償計畫。

本次環評大會也審查大甲溪光明水力發電計畫案，決議通過環評。