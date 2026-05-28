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健康你我他／運動飲食睡眠兼顧 強化免疫改善過敏

聯合報／ 文／周天祥（桃園市）
吃自煮餐食及便當，且多運動、睡眠充足，過敏幾乎可以被控制。圖／周天祥提供
吃自煮餐食及便當，且多運動、睡眠充足，過敏幾乎可以被控制。圖／周天祥提供

我的兩個孩子，大女兒是嚴重的氣喘兒且鼻過敏，小女兒則有異位性皮膚炎。她們從幼年開始就是醫院的常客，經檢測都是塵蟎過敏，因此居家環境必須維持極度的整潔。

隨著年齡的增長，大女兒氣喘發作頻率日漸減少，但依然鼻過敏。學校畢業後，她在夏長冬暖、氣候宜人的台中工作，令人困擾的鼻過敏減輕不少；但回到北部工作後，因北部多雨濕氣重，清晨起來即是鼻過敏的高峰，尤其氣溫一降低，引發打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀，常擤鼻涕擤到破皮，整個垃圾桶都是衛生紙。

去年大女兒在家待業，除了投遞履歷之外，經常外出騎自行車，三餐都吃家裡自煮的餐食，每天睡足9個小時，我發現她的鼻子從未如此的好，幾乎很少聽見她用力擤鼻涕的聲音，家中衛生紙的消耗量也隨之減少。

小女兒的異位性皮膚炎則在就學期間住宿舍時最為嚴重，她曾經抓癢到體無完膚，看了西醫沒有明顯的效果，轉而向中醫求助，吃了半年的中藥，才獲得緩解。畢業後，吃、住都在家，連上班都帶便當，假日常登山健行，呼吸新鮮空氣，身體變強壯，皮膚也明顯變好。

從女兒的例子總結：運動、飲食、睡眠三者兼顧，強化免疫系統，增加抵抗力，過敏幾乎是可以被控制，連帶的生活品質也變好了。

異位性皮膚炎 氣喘 鼻子過敏 塵蟎 運動

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