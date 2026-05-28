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肢體痠麻、視力突模糊 多發性硬化症嚴重恐失能

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏(左)說，多發性硬化症好發於20至40歲，若未能及早診斷延誤治療，嚴重恐導致患者不良於行。記者林琮恩／攝影
台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏(左)說，多發性硬化症好發於20至40歲，若未能及早診斷延誤治療，嚴重恐導致患者不良於行。記者林琮恩／攝影

腳麻不能行走，上班久坐的林小姐原以為椎間盤突出所致，但就醫檢查時，大腦影像報告異常，且麻木感加劇，短短數日內已從下肢竄至胸口與頸部，最後在神經內科醫師診斷下，確診為多發性硬化症。醫師提醒，如果突然發生且持續超過24小時的肢體痠麻，務必尋求神經內科專業協助。

本周六為「世界多發性硬化症日」，台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏指出，多發性硬化症是罕見疾病，中樞神經慢性發炎疾病，好發於青壯年，女性罹病風險高於男性，因發病位置不同，症狀不同，以手腳發麻、視力無法對焦等較為常見。

葉建宏指出，多發性硬化症患者自體免疫系統有如「電線走火」，攻擊自身神經髓鞘，多次發炎後，造成患者神經結痂、硬化。若出現於中樞神經，恐導致病人變笨，出現於視神經，恐致視力模糊；出現在脊髓，則造成手腳發麻；因為症狀多元難料，多發性硬化症又被喻為「千面女郎」、「百變魔術師」。

多發性硬化症好發於20至40歲，正值人生輝煌階段，嚴重影響個人、家庭、社會，該疾病雖列入罕見疾病，每年數百萬元藥費由政府負擔，葉建宏表示，及早診斷、用藥，才能延緩病情惡化，否則患者恐將失能，嚴重恐導致不良於行，在發病5至10年後，需仰賴輪椅，甚至長期臥床，引發吸入性肺炎等併發症，整體壽命減少7至14年。

為提高民眾認知，林口長庚神經內科教授張國軒參考國際權威「McDonald診斷準則」，盤點出神經受損等7大早期警訊，包含視力突然模糊、眼球轉動痛、強烈麻木感、肌肉僵硬無力、走路易絆倒、嚴重疲勞、腦霧。

張國軒提醒，偶爾手麻5分鐘，無須緊張，但突然肢體痠麻，且持續超過24小時沒有好轉，就應該立即就醫尋求神經內科專業協助，透過腦部與脊髓等核磁共振，能及早確診，使用調節藥物（DMTs），治療效果不錯，且有助降低復發率，保護神經免於持續損傷。

症狀 多發性硬化症 免疫功能 椎間盤突出 大腦

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