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不致癌不傷身 牙醫推廣用含氟牙膏防蛀護齒

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
每天刷牙至少2次，每次至少2分鐘，刷牙後不需要大量漱口。圖／123RF
每天刷牙至少2次，每次至少2分鐘，刷牙後不需要大量漱口。圖／123RF

齲齒是民眾常見的口腔問題，牙膏是每個人都會使用的日常用品，但許多人選購牙膏不知道牙膏的「含氟量」如何判斷，又該如何正確選購牙膏？為降低齲齒發生，牙醫師推廣含氟牙膏預防齲齒的重要性，民眾應遵循「221刷牙原則」，藥局藥師也將協同推廣護齒方式。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳表示，為降低齲齒發生，全聯會推廣「221刷牙原則」，為一天刷牙至少2次，每次至少2分鐘，並使用含氟濃度超過1000ppm牙膏，但不可以超過1500ppm，刷牙後不需要大量漱口，讓氟化物在口腔停留較多的時間，更能發揮保護牙齒的效果。孩童應從6個月長牙開始就要刷牙，並使用含氟牙膏。

牙醫師公會全聯會口腔衛生委員會副主任委員黃耀慧說，2022年世界衛生組織（WHO）指出，許多實證研究發現，氟化物具安全性、有效性、可行性與成本效益，可以有效預防齲齒。但坊間常認為氟化物會造成皮膚敏感、致癌、增加慢性病等風險，這都是誤傳，民眾應建立正確觀念，氟化物不會造成皮膚敏感、致癌、增加慢性病等。

藥師公會全聯會理事長林憶君說，咀嚼食物需要牙齒，連帶影響消化、營養及健康，因此牙齒保健很重要，80歲應有20顆自然牙，如此才能與健康同行，達到長壽目標。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，許多民眾對氟化物沒有正確認知，市面上很多牙膏宣稱不含氟，但無法達到預防齲齒效果，建議民眾應使用含氟牙膏，3歲以下兒童使用量約為米粒大、3歲以上約為豌豆大，就可以預防齲齒。民眾選購牙膏時，如果不了解成分，或是牙膏含有香料、色素、防腐劑等成分，可以諮詢藥師。

牙醫 營養 牙膏 蛀牙

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