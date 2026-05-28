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8旬嬤膝關節退化變形 機械人手臂輔助置換人工關節

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
膝蓋疼痛接受Ｘ光檢查。圖／聯合報系資料照片
膝蓋疼痛接受Ｘ光檢查。圖／聯合報系資料照片

80多歲林姓阿嬤長期飽受膝蓋退化性關節炎之苦，近半年右膝反覆腫脹、疼痛，尤其上下樓梯、從椅子起身時更是寸步難行，外出甚至得靠輪椅代步，她因此逐漸減少外出與社交，生活品質大受影響。

林姓阿嬤年輕時因工作需長時間久站，膝蓋偶爾痠痛，多半休息幾天或吃止痛藥就能改善，但隨著年紀增長，疼痛愈來愈頻繁，連打玻尿酸、服用消炎止痛藥都效果有限。

阿嬤在家人陪同下到雙和醫院骨科就醫，經過Ｘ光檢查發現，她的右膝軟骨已嚴重磨損，骨刺增生，導致股骨與脛骨直接摩擦，膝關節出現明顯變形，確診為嚴重退化性膝關節炎。

退化性關節炎 女性風險較高

雙和醫院骨科主治醫師陳冠豪表示，退化性關節炎是高齡社會常見疾病，台灣盛行率約15%，55歲後約每3至5人就有1人有退化性關節炎，70、80歲以上超過半數罹患此病，而女性罹病風險明顯高於男性。近年臨床觀察，因肥胖、運動傷害與過度使用等因素，退化性關節炎有年輕化趨勢。

「許多患者早期只覺得膝蓋痠痛、卡卡的，以為是老化自然現象，但可能都是退化性關節炎的症狀。」陳冠豪指出，如果不即時介入治療，軟骨持續磨損，恐逐漸出現上下樓梯疼痛、久站困難、膝蓋腫脹，甚至Ｏ型腿變形等問題，若拖延不治療，嚴重時恐影響行動能力，就會如林姓阿嬤一樣，不敢出門、活動量下降，進一步罹患肌少症，增加跌倒及失能的風險。

相比傳統手術 可降低出血量

由於林姓阿嬤年事已高，醫療團隊決定採用機器人手臂輔助手術，進行全人工膝關節置換。陳冠豪說，相較於傳統人工關節手術，機器人手臂能減少軟組織破壞，降低出血量與術後疼痛，幫助患者更快恢復行走能力。阿嬤手術約一個半小時完成，術後5天即順利出院，一周後回診時，已可不靠枴杖自行行走，膝蓋疼痛與活動度明顯改善。

陳冠豪表示，目前臨床多以「卡葛倫─勞倫斯分級系統」（Kellgren-Lawrence）評估退化性關節炎嚴重程度，依據關節間隙狹窄與骨刺增生情況進行分級。不過，膝關節內的韌帶、半月板與軟骨等結構，未必能完全透過Ｘ光呈現，必要時仍需搭配進一步檢查，才能找出真正病灶。

隨著台灣邁入超高齡社會，陳冠豪強調，「要活就要動」，維持行動力是健康老化的重要關鍵，除了控制體重、避免過度負重，也應及早注意膝關節保健，若出現反覆疼痛、腫脹或活動受限等情形，應及早就醫，避免拖到關節嚴重變形才處理。

退化性關節炎的治療

●輕度退化性關節炎：可透過藥物、減壓鞋墊、玻尿酸或自體血小板注射（PRP）等方式改善。

●若已合併關節變形：可考慮關節鏡清創或脛骨截骨矯正術。

●關節已嚴重磨損變形：建議需接受部分或全人工膝關節置換。

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