39歲確診失智！TOYOTA前王牌銷售員有時忘了妻女 靠這2物全球演講千場

日本失智症名人丹野智文曾為TOYOTA汽車王牌銷售員，卻在39歲被確診為「早發性阿茲海默症」。他說，現在有時候不記得妻女，但他不斷努力學習，並透過手機和筆記本輔助運用，13年來演講逾千場，鼓勵年輕病友樂觀抗病。

中山醫學大學附設醫院今舉辦「即便失智，仍然是我（Even with Dementia, I Am Still Me）」國際研討會，邀集國際失智倡議者、專業醫療團隊、照護組織與家庭照顧者，從當事人視角重新思考失智症照護與社會支持的未來。

中山附醫失智症共同照護中心副院長郭慈安表示，國內確診失智症患者約有一半屬於極輕度或輕度階段，許多人仍保有工作能力、家庭角色與自主決策能力，透過友善環境及理解，「失智可以不失志」讓失智者仍可擁有自主生活，家屬也不會那麼辛苦。

52歲丹野智文從33歲開始，出現記憶力衰退，在39歲時確診為「早發性阿茲海默症」，他一度擔心失智症快速惡化，直到看到年輕的失智症患者樂觀以對，於是決定要與失智共存，並公開面對，TOYOTA協助他調到內勤；他也展開演講，並且成立Orange Door失智症陪伴組織，每年演講200場，分享失智者的內心世界。

丹野智文表示，他現在是中度失智，有時候不記得妻子和2個女兒，但是家人會包容、提醒他；他會隨時帶著手機和筆記本，透過筆記及鬧鈴提醒，一樣能四處演講及出遊，這次他是單獨到台灣參加活動。

丹野智文建議病友，「不要害怕失智症狀」，他為了讓家人放心，透過不斷學習及練習，努力成為正常生活的人，妻子雖然會擔心，但一直相信他做得到、常常鼓勵他；他也努力倡導營造全民友善的社會，讓失智者安心生活。