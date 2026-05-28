聽新聞
0:00 / 0:00

考公職逾55歲錄取增 「追求穩定工作」

聯合報／ 記者張策／新北報導
59歲男子郭禮仲曾是年薪百萬的銀行經理，57歲才踏入公職，分發到新北養工處會計室。他說，轉職就要歸零再出發。記者王慧瑛／攝影
59歲男子郭禮仲曾是年薪百萬的銀行經理，57歲才踏入公職，分發到新北養工處會計室。他說，轉職就要歸零再出發。記者王慧瑛／攝影

近年公務人員錄取名單中，五十五歲以上考生錄取案例漸增，面對中高齡轉考公職現象，學者與公務員團體指出，此與職涯轉換、穩定就業需求有關，公務體系要同步因應的是制度設計、職場適應等課題。

台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕表示，報考公職屬憲法保障權利，並無年齡限制，近年五十五歲以上錄取者增加，是否形成趨勢，仍需檢視長期數據。他指出，相關現象可能來自多重因素，包括傳統考試主力年齡層報考人數減少，或中高齡族群在職涯後期轉向尋求較穩定工作的選擇。

不過，洪瑞壕指出，中高齡者進入公職後，因公務體系升遷、福利常與年資連動，實際發展空間相對有限。若五十五歲才進入體系，距六十五歲屆齡退休僅十年，升遷或年資累積都會受限制，也難符合月退金所需年資條件。

他分析，中高齡者加入公務體系的適應期，視個人經驗而定。若具相關專業或曾在公部門體系服務，上手速度較快；若跨領域轉換，仍需從基層重新學習，與年齡本身關聯不大。

至於中高齡者能否將民間經驗帶入公部門？洪瑞壕指出，公務體系運作有一定制度與文化，基層人員通常缺乏決策權，實際影響制度空間有限，「即使有不同想法，也不容易在短時間內產生明顯改變」。

洪瑞壕提醒，若未來中高齡報考公職人數持續增加，制度上可思考調整職務設計，例如考量體力、反應力等年齡差異，優化工作內容與環境，以提升整體運作效率與適應性。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇也認為，大家對公職印象就是鐵飯碗，中高齡轉考公職熱度上升，反映部分民眾在職場歷練後，轉而追求穩定工作的趨勢，是生涯規畫一種選項。

劉嘉薇說，這類族群進入公職體系，可將民間企業累積的經驗與思維帶入公部門，有助提升行政彈性與跨部門合作，對公部門未必是壞事。

但她也提醒，中高齡者進入公職從基層做起，與多數年輕同儕同一職等，面臨角色與心態調適，包括年齡差距、工作節奏與職場文化適應等。

此外，劉嘉薇指出，公職考試以筆試成績為主要依據，若未來中高齡報考人數增加，建議可評估納入面試機制，讓機關能更全面了解報考者背景與動機，也讓報考者確認公職是否符合自身期待，有助提升人力配置的適配性。

職涯 公務員

延伸閱讀

陽光行動／中高齡補充勞動力 台灣沒準備好

「校園代表」列身心障礙者名額 監委：弱化身心障礙者實質就業

求職者在想什麼？ 兼職、AI 成熱搜關鍵字！

國小正式老師想轉職書記官 網一面倒狂勸退：別跳這火坑

相關新聞

國光客運官網、LINE訂票故障8萬人受影響 拚6月底恢復正常

國光客運本月初搬遷公司機房、調整網路架構，導致資訊系統故障，造成民眾無法透過官網及LINE線上訂票，國光客運表示，將盡速修復，力拚6月底前恢復正常，旅客目前仍可透過臨櫃或超商、台北轉運站APP等管道購票。

高雄杉林區深夜規模3.5地震 最大震度六龜3級

5月27日深夜，高雄杉林區發生規模3.5地震，最大震度六龜3級，安檢與防震措施請民眾注意。

天氣熱灌冰水才解渴？網嫌溫水難喝「像鎖喉」 黃金飲用時機曝光

「多喝水沒事，沒事多喝水」，這句耳熟能詳的廣告台詞道出了水分對人體的重要性。但你是否曾有過這樣的經驗：喝冰水時總能暢快地一口氣灌完，換成常溫水或溫水時，卻難以入口，甚至覺得「有股怪味」？近日，一名網友發文吐露這個疑惑，意外引發「冰水派」與「溫水派」的激烈討論。

39歲確診失智！TOYOTA前王牌銷售員有時忘了妻女 靠這2物全球演講千場

日本失智症名人丹野智文曾為TOYOTA汽車王牌銷售員，卻在39歲被確診為「早發性阿茲海默症」。他說，現在有時候不記得妻女，但他不斷努力學習，並透過手機和筆記本輔助運用，13年來演講逾千場，鼓勵年輕病友樂觀抗病。

熱爆！3測站今高溫創歷年5月新高 「薔蜜」颱風這天增強為中颱

今天全台炎熱，台南玉井甚至出現39.8度高溫，中央氣象署預報員曾昭誠表示，台北、基隆、新北測站今創下設站以來5月最高溫紀錄，明天高溫仍上看37度，晚間起鋒面接近，北台灣降雨機率增，周五各地都有降雨機率，另「薔蜜」颱風預估周六將增強為中度颱風，下周一最接近台灣。

心頭鬱卒難解？研究揭每天一杯純果汁 可能有助降低憂鬱、焦慮症狀

最新研究指出，每天喝一杯水果汁或冰沙，可能有助改善情緒，甚至降低憂鬱與焦慮症狀。研究認為，在均衡飲食之外加入少量果汁，或許能成為提升心理健康的輔助方式之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。