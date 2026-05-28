職涯第二春 高齡實習生轉戰公職 雙北增多

公務人員鐵飯碗誘因下降，近年離職率走高，卻有不少人將公職視為轉職第二春。雙北人事處統計，近年考試分發逾五十五歲者比早年多，北市上升趨勢尤其明顯，二○二一年僅七人、二○二三年已有廿人，近兩年更多達廿八人，年齡最高六十三歲。新北近兩年也各有八人、六人，最高六十一歲。

桃園市近五年分發年齡逾五十五歲者，二○二一年掛零，去年則有八人，最高齡新手公務員也是六十三歲。

六十八歲唐芝英前年通過三等地政職系地方特考，去年三月到新竹市地政事務所受訓，依公務人員任用法，滿六十五歲者不得進用，唐受訓期滿後仍須離職無法任公職。但她去年又通過同一考試，今年三月底分發至桃園楊梅地政事務所實務訓練，最後放棄受訓資格未報到。

公職的中高齡實習生愈來愈多，五十九歲郭禮仲曾是年薪百萬銀行經理，五十三歲退休後還有生計壓力，他苦讀數年考上公職，前年分發到新北市養工處。他說，「重回職場人生重開機」，在銀行工作想的是如何賺客戶更多錢，在公部門學習解決問題方法，更有意義。

郭禮仲老家在新北，在高雄成家立業，五十三歲從銀行經理退休，二個女兒還在就學，經濟重擔未卸下，有幾年靠燒老本過生活。他評估年過半百要尋覓民間職缺不易，便下定決心考公職，二○二三年高普考、地方特考都落榜卻沒放棄，二○二四年高考從六科減為四科，終於如願在會計類組上榜。

「準備考試別無他法，最重要是沉住氣。」郭禮仲說，他沒有進補習班，靠買書在家苦讀，搭配網路考古題等資源，早中晚各讀三小時，克服記憶力變差、飛蚊症等考驗。

郭前年分發到新北養工處會計室，和家人南北分隔兩地，家人也支持他重返職場。他說，考上公務員上基礎訓，全班四十二人超過三十五歲僅五人，錄取者以畢業三年內上榜居多。他直言，上年紀者考公職最重要是下定決心，入行後要心態歸零。

面對辦公室主管、同事都比他年輕，郭禮仲說，公職菜鳥要從頭學起，不能有倚老賣老心態，才能與同事合作共好。

新北人事處長林正壹說，新北近年中高齡菜鳥公務員增多，動機無非是追求穩定的退休生活、較佳福利，選擇在人生下半場考公職。

林正壹分析，私人企業部分存有中高齡歧視，年過半百面臨重新就業難困境。公職考試以成績定勝負，提供公平競爭管道，因長壽趨勢、通膨壓力，中高齡者為確保退休後經濟安全，傾向選擇薪資穩定、福利制度完善且保障工作權至六十五歲的公職。

北市人事處統計，近五年分發者逾五十五歲累計有九十六人，年齡最高六十三歲，錄取技術類科職系占百分之卅八點五。「高年級生」大多有其他職場實務經驗，投身公職動機明確且穩定，能填補基層公務人力流動頻繁困境。

高普考等一般行政類公職報考規定須年滿十八歲，無設定年齡上限，達六十五歲要退休。公務員請領月退休金基本條件是任職年資滿十五年，否則僅能領一次性退休金。