九州慢旅 解鎖「天空窯鄉」

「多喝水沒事，沒事多喝水」，這句耳熟能詳的廣告台詞道出了水分對人體的重要性。但你是否曾有過這樣的經驗：喝冰水時總能暢快地一口氣灌完，換成常溫水或溫水時，卻難以入口，甚至覺得「有股怪味」？近日，一名網友發文吐露這個疑惑，意外引發「冰水派」與「溫水派」的激烈討論。

2026-05-27 21:13