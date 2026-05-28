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九州慢旅 解鎖「天空窯鄉」

聯合報／ 本報訊

日本九州七個縣卻有高達卅三個陶瓷產地，典型的陶瓷天國。有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原，尋訪器物產地和地方窯廠。認識日本三大茶陶之一「唐津燒」、世界第一民陶「小鹿田燒」和日本瓷器發源地的「有田燒」，並安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」，漫步八女市，體驗一場結合知性和感性的旅行。

有行旅「九州慢行．器物之旅」六天五夜旅程，十月十七至廿二日。報名：8643-3959、8643-3517，或瀏覽官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

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