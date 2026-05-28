南台登革熱拉警報！高雄民宅積水容器未改善 市府重罰1.5萬元

南台灣登革熱拉警報，高雄爆出今年全台首例本土病例後，發現積水容器病媒蚊陽性比率持續攀升，至昨天已裁罰十一戶，並有一家資源回收場限時清空；屏東、台南與高雄為一日生活圈，三縣市都加強稽查，近來午後雷雨頻繁，台南誘卵桶監測數據暴增逾兩萬粒卵，已開出二七一張罰單，可罰三千至一萬五千元。

高雄傳出首例本土登革熱病例，衛生局隨即擴大清查病媒蚊孳生源，查獲十一戶民宅積水容器孳生病媒蚊，其中一戶住家頂樓堆滿盆栽與雜物、積水嚴重，複查未改善，當場強制清除並重罰一萬五千元。另據監測，高雄病媒蚊陽性容器率達百分之十三點一二，比前一周上升百分之二點一四。衛生局同步擴大疫調採檢，至昨日近四六○人完成ＰＣＲ檢驗，範圍涵蓋前鎮、苓雅、新興、仁武、大社等區及屏東，均為陰性。

衛生局昨也前往前鎮區育德路一處屢遭民眾檢舉的資源回收場稽查，該場域占用道路，孳生病媒蚊，二○一一年起依法裁罰達七十一次，昨再稽查毫無改善，市府限時四十八小時清空，違者將連續重罰、絕不寬貸。

由於高雄首例本土登革熱病例曾跨足屏東，屏東縣衛生局為此追溯此案潛伏期到訪的地點擴大採檢，並展開預防性環境清消。環保局指民眾往返高、屏兩地頻繁，無形中增加屏東縣登革熱染疫風險，今年一至四月共針對空地環境髒亂及堆置廢棄物等情形裁處五十九件，合計廿四萬二千四百元。

台南市誘卵桶監測數據近期也略有上升，本月四日至十日總卵粒共四萬四二九四粒，較上期增加兩萬四四六二粒，各監測區皆呈上升趨勢，以仁德、安南及中西三區最高。衛生局已針對陽性容器開出二七一張罰單，提醒民眾若出現發燒、頭痛、紅疹等症狀應盡速就醫並配合疫調。