聽新聞
0:00 / 0:00

南台登革熱拉警報！高雄民宅積水容器未改善 市府重罰1.5萬元

聯合報／ 記者郭韋綺劉星君萬于甄／連線報導
高雄市日前出現今年首例本土登革熱確診個案，市府跨局處防疫團隊連日在發生地周邊四百公尺警戒範圍內進行緊急防治。圖／高雄市衛生局提供
高雄市日前出現今年首例本土登革熱確診個案，市府跨局處防疫團隊連日在發生地周邊四百公尺警戒範圍內進行緊急防治。圖／高雄市衛生局提供

南台灣登革熱拉警報，高雄爆出今年全台首例本土病例後，發現積水容器病媒蚊陽性比率持續攀升，至昨天已裁罰十一戶，並有一家資源回收場限時清空；屏東台南與高雄為一日生活圈，三縣市都加強稽查，近來午後雷雨頻繁，台南誘卵桶監測數據暴增逾兩萬粒卵，已開出二七一張罰單，可罰三千至一萬五千元。

高雄傳出首例本土登革熱病例，衛生局隨即擴大清查病媒蚊孳生源，查獲十一戶民宅積水容器孳生病媒蚊，其中一戶住家頂樓堆滿盆栽與雜物、積水嚴重，複查未改善，當場強制清除並重罰一萬五千元。另據監測，高雄病媒蚊陽性容器率達百分之十三點一二，比前一周上升百分之二點一四。衛生局同步擴大疫調採檢，至昨日近四六○人完成ＰＣＲ檢驗，範圍涵蓋前鎮、苓雅、新興、仁武、大社等區及屏東，均為陰性。

衛生局昨也前往前鎮區育德路一處屢遭民眾檢舉的資源回收場稽查，該場域占用道路，孳生病媒蚊，二○一一年起依法裁罰達七十一次，昨再稽查毫無改善，市府限時四十八小時清空，違者將連續重罰、絕不寬貸。

由於高雄首例本土登革熱病例曾跨足屏東，屏東縣衛生局為此追溯此案潛伏期到訪的地點擴大採檢，並展開預防性環境清消。環保局指民眾往返高、屏兩地頻繁，無形中增加屏東縣登革熱染疫風險，今年一至四月共針對空地環境髒亂及堆置廢棄物等情形裁處五十九件，合計廿四萬二千四百元。

台南市誘卵桶監測數據近期也略有上升，本月四日至十日總卵粒共四萬四二九四粒，較上期增加兩萬四四六二粒，各監測區皆呈上升趨勢，以仁德、安南及中西三區最高。衛生局已針對陽性容器開出二七一張罰單，提醒民眾若出現發燒、頭痛、紅疹等症狀應盡速就醫並配合疫調。

衛生局 病媒蚊 登革熱 高雄 屏東 台南

延伸閱讀

高雄登革熱危機拉警報 住家頂樓積水嚴重沒改善…重罰1萬5

高雄本土登革熱首例 開罰8件最高1.5萬元

高雄首例本土登革熱現蹤…台南誘卵數監測升溫 強力稽查開271張罰單

影／登革熱防疫破口！資收場違規71次未改善 高市府重罰限48小時清空

相關新聞

國光客運官網、LINE訂票故障8萬人受影響 拚6月底恢復正常

國光客運本月初搬遷公司機房、調整網路架構，導致資訊系統故障，造成民眾無法透過官網及LINE線上訂票，國光客運表示，將盡速修復，力拚6月底前恢復正常，旅客目前仍可透過臨櫃或超商、台北轉運站APP等管道購票。

高雄杉林區深夜規模3.5地震 最大震度六龜3級

5月27日深夜，高雄杉林區發生規模3.5地震，最大震度六龜3級，安檢與防震措施請民眾注意。

天氣熱灌冰水才解渴？網嫌溫水難喝「像鎖喉」 黃金飲用時機曝光

「多喝水沒事，沒事多喝水」，這句耳熟能詳的廣告台詞道出了水分對人體的重要性。但你是否曾有過這樣的經驗：喝冰水時總能暢快地一口氣灌完，換成常溫水或溫水時，卻難以入口，甚至覺得「有股怪味」？近日，一名網友發文吐露這個疑惑，意外引發「冰水派」與「溫水派」的激烈討論。

39歲確診失智！TOYOTA前王牌銷售員有時忘了妻女 靠這2物全球演講千場

日本失智症名人丹野智文曾為TOYOTA汽車王牌銷售員，卻在39歲被確診為「早發性阿茲海默症」。他說，現在有時候不記得妻女，但他不斷努力學習，並透過手機和筆記本輔助運用，13年來演講逾千場，鼓勵年輕病友樂觀抗病。

熱爆！3測站今高溫創歷年5月新高 「薔蜜」颱風這天增強為中颱

今天全台炎熱，台南玉井甚至出現39.8度高溫，中央氣象署預報員曾昭誠表示，台北、基隆、新北測站今創下設站以來5月最高溫紀錄，明天高溫仍上看37度，晚間起鋒面接近，北台灣降雨機率增，周五各地都有降雨機率，另「薔蜜」颱風預估周六將增強為中度颱風，下周一最接近台灣。

心頭鬱卒難解？研究揭每天一杯純果汁 可能有助降低憂鬱、焦慮症狀

最新研究指出，每天喝一杯水果汁或冰沙，可能有助改善情緒，甚至降低憂鬱與焦慮症狀。研究認為，在均衡飲食之外加入少量果汁，或許能成為提升心理健康的輔助方式之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。