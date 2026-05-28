民怨炸鍋！屏東獲中央78億治水補助 台東掛零縣府質疑不公

經濟部水利署近日完成二○二六年到二○二九年因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫初審，屏東縣廿四案獲核定，總經費高達七十八億四四○○萬元；同樣長年受颱風豪雨侵襲的台東縣，河川治理補助卻意外「掛零」，台東縣政府直言不公平，相當遺憾。

水利署表示，財政收支劃分法修法後，中央與地方補助機制有所變動，行政院正重新盤整各部會既有計畫。治水計畫仍在審議與調整階段，將依最終核定結果辦理，也會持續關注台東等易受豪雨影響地區的治水與防災需求。

台東縣建設處長蔡勝雄說，縣府原向中央爭取四點五億元整治太平溪，但財劃法修法後，台東被列為第一級財力等級，最終未獲補助。台東河川短急，颱風豪雨來襲易溪水暴漲、道路中斷及土石沖刷，地方長期仰賴中央支援，如今補助縮減，連下水道與河川災修工程也面臨沉重壓力，縣府只能「做多少算多少」。

台東民眾埋怨，屏東補助七十八億元，台東○元，難道東部不需要治水嗎？也有鄉民批，台東每年承受颱風與豪雨，治水資源分配卻遭忽視，東部不能總是最後才被想到。

屏東縣長周春米則表示，屏東長年飽受淹水之苦，她當立委時，縣府已提早支付規畫設計費跑在前面，她當縣長時也是如此，「資源有限，當然用在最需要，也用在準備好的縣市」。屏東從八八風災後即持續推動治水工程，去年提送近百億元治水計畫，最終核定廿四案。水利處長林煥文說，水利署治水計畫是競爭型計畫，屏縣府在凱米颱風過後提出十案，都已做好先期設計，如今這卅億工程已發包執行。