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移民署規劃AI講座 盼提升新住民數位能力

中央社／ 台北27日電

為協助新住民提升數位能力，移民署今天表示，近日特別規劃AI講座並邀新住民永續發展策進會理事長蕭千霈開講，帶領新住民了解AI科技如何實際運用在生活中。

內政部移民署今天發布新聞稿表示，北區事務大隊基隆市服務站近日特別規劃AI講座，希望藉此協助新住民縮短資訊落差，並邀請長期投入新住民公共服務與AI教育推廣的蕭千霈擔任講師，現場吸引20多名來自中國大陸、越南、印尼、菲律賓等國的新住民參與。

擁有超過25年政策行銷、公關傳播與數位整合經驗的蕭千霈表示，自己曾參與中央部會大型專案及新住民相關媒體工作，在AI時代來臨後，真正重要的並非科技有多厲害，而是「如何讓一般人也能輕鬆使用科技改善生活」。

她認為，在長期接觸新住民家庭後，深刻感受到很多人的發展是受限於資訊落差，因此希望將AI以最簡單易懂方式，帶進家庭生活、親子教育、健康生活、法律新知、新住民學習與小型創業中。

蕭千霈會中以淺顯易懂方式介紹ChatGPT與Gemini兩大AI工具差異，認為前者就像「貼心家教型助理」，適合聊天、情緒陪伴、創意發想與學習教學；而後者則像「效率管家型助手」，擅長搜尋資料、整合Google系統與行程管理。

同時，還透過大量實際案例，讓學員了解AI如何應用在家庭料理、旅遊規劃、健康照護、法律資訊、翻譯學習、記帳分析與社群行銷等生活情境中。

其中，又以「冰箱剩菜變料理」的AI食譜設計、「AI家庭記帳助理」、「如何利用AI快速完成企劃書與PPT簡報」、「AI生成廣告海報」等主題，最受學員們關注。

移民署說明，課程中特別示範如何透過手機拍照，將冰箱現有食材上傳至AI工具，並依據「家庭人數、食量需求、低糖低鹽或減脂需求」等條件，自動生成適合的家常菜單，不僅能減少備餐時間，也能有效降低食材的浪費。

蕭千霈也不忘提醒，AI雖然便利，但仍需注意個人隱私與資訊安全，不應隨意輸入身分證字號、銀行帳號或重要個資，同時也要培養辨識資訊真偽的能力，正確、安全地使用AI工具。

她強調，記帳AI是協助生活的工具，而不是完全取代人的判斷，因此學會正確使用，才是真正重要的數位素養。

移民署基隆市服務站主任羅白莉也表示，邁向AI科技新世代生活之際，未來將持續推動數位學習與生活教育相關課程，透過科技縮短數位落差，讓新住民在台灣生活、學習與工作更加便利，並持續打造更友善、更有溫度的多元共融社會。

移民署 新住民 菲律賓 內政部

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