國光客運官網、LINE訂票故障8萬人受影響 拚6月底恢復正常

國光客運本月初搬遷公司機房、調整網路架構，導致資訊系統故障，造成民眾無法透過官網及LINE線上訂票，國光客運表示，將盡速修復，力拚6月底前恢復正常，旅客目前仍可透過臨櫃或超商、台北轉運站APP等管道購票。

國光客運公告，因資訊系統故障造成網路訂票、Line OA系統無法售票，網路訂票即日起暫停提供服務，如有購票需求，請至臨櫃購票，若已網路預售者，請依期限內至臨櫃取票，另Line OA即日起暫停提供服務，將盡速完成維修作業。

國光客運訂票頁面則顯示，訂票系統定期維護中，時間為5月5日至9月30日，造成不便之處敬請見諒。由於上線訂票系統將進行長時間維護，也引發乘客抱怨購票不便。

根據統計，國光客運每月約有200萬人次搭乘，其中透過官網訂票、LINE訂票者，每月約有8萬人，約占每月乘客量的4％，其餘為臨櫃購票或使用超商、台北轉運站APP購票。

國光客運說明，今年5月初公司機房進行搬遷並調整網路架構，導致系統故障需要修復，考量過去就有隱藏性的線路問題，為了未來長久著想，因此將透過此次搬遷逐條查明。

國光客運指出，這次系統故障及修復的複雜性，在於網路架構異動，內部系統無法承受，先前規畫時，廠商也沒有料想到會有這樣的狀況發生，目前正在設法解決中。此外，公司資訊團隊也有換人，不清楚過去線路等問題，因此需要一段時間釐清、修復。

國光客運強調，此次故障並非營運出現狀況，而是設備的問題，修復團隊雖不敢確切承諾完成修復的時間，但今日進行內部開會討論後，仍盼於6月底前恢復正常。

國光客運提醒，在線上訂票系統恢復前，旅客仍可透過超商、台北轉運站APP訂票，也可以到國光客運站點窗口購票，公司將盡力盡速修復系統。