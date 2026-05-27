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天氣熱灌冰水才解渴？網嫌溫水難喝「像鎖喉」 黃金飲用時機曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
專家解釋，冰水的低溫刺激能讓大腦產生降溫的愉悅感，進而增加飲水意願，特別適合在炎熱天氣或運動後快速降溫。示意圖／Ingimage
專家解釋，冰水的低溫刺激能讓大腦產生降溫的愉悅感，進而增加飲水意願，特別適合在炎熱天氣或運動後快速降溫。示意圖／Ingimage

「多喝水沒事，沒事多喝水」，這句耳熟能詳的廣告台詞道出了水分對人體的重要性。但你是否曾有過這樣的經驗：喝冰水時總能暢快地一口氣灌完，換成常溫水或溫水時，卻難以入口，甚至覺得「有股怪味」？近日，一名網友發文吐露這個疑惑，意外引發「冰水派」與「溫水派」的激烈討論。

一名網友在Threads上發文提問，他不解為何冰水可以喝很多、喝很快，反觀常溫水喝沒幾口就不想再喝，納悶在科學上是否有依據，抑或只是自己有問題？

貼文一出，釣出大批有相同感受的「冰水派」網友熱烈附和。許多人直言，常溫水喝起來有一種難以形容的「水味」或「怪味」，甚至會覺得澀澀的、鎖喉。「溫水超難喝，有一股臭味」、「常溫水喝起來好噁，黏黏軟軟的」、「冰水喝起來像飲料，會有爽快感，溫水就真的只是在喝水」。

不過，也有「溫水派」的擁護者出面反駁，認為冰水太刺激，只有溫水才能順利下嚥。「我反而冰水喝不了，常溫水或溫水才可以」、「喝溫熱的水會有食道縮起來的感覺，冰水更是喝太快會頭痛」、「敏感性牙齒喝冰水根本是折磨」。

針對這個有趣的飲水現象，一名自稱保健食品原料商的內行網友在留言區解答，他指出冰水因為低溫刺激，比較容易讓大腦感到舒服，所以「喝水的愉悅感」比溫水來得高。這番解釋讓原PO恍然大悟，笑稱原來一切都是「大腦在作怪」。

到底喝冰水還是溫水對身體更好？根據《ELLE》報導，這取決於個人的需求與飲用時機，在炎熱天氣或劇烈運動後，冰水能迅速降低核心體溫；此外，冰水的清爽口感，可能讓人更願意多喝水補充流失的水分。不過，腸胃敏感、寒性體質或有敏感性牙齒的民眾，應避免大量飲用，以免引起胃部痙攣或不適。

而約25至40度的溫水最接近人類體溫，身體吸收速度比冰水更快，能有效補充細胞所需水分。長期飲用溫水有助於刺激腸胃蠕動、促進消化與排便，還能改善血液循環。對於女性而言，溫水更能舒緩經期時的子宮收縮不適。

專家總結，若需要在短時間內快速降溫、提神，適量飲用冰水是不錯的選擇；但若想追求長效補水、維持腸胃道與新陳代謝的健康，溫水絕對是更溫和且高效的最佳解方。

冰水 大腦

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