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臺灣漫遊錄獲獎 楊双子感謝「跨國灰姑娘」啟發

中央社／ 台北27日電
「臺灣漫遊錄」作家楊双子（圖）。 中央社
「臺灣漫遊錄」作家楊双子（圖）。 中央社

楊双子「臺灣漫遊錄」獲得「國際布克獎」，她在接受外媒訪問時提到最喜歡的虛構作品是台灣作家藍佩嘉的「跨國灰姑娘」，藍佩嘉今天在臉書貼文表示「很開心，我要送她一本新版」，楊双子也回應感謝對方的啟發。

楊双子在受訪時對外媒表示，「『跨國灰姑娘』這本書在談東南亞移工到台灣工作，非常日常，但是是我過去不會察覺到的，權力位階不平等的情況」。

藍佩嘉在臉書回應表示，「原來（臺灣漫遊錄）書中兩位女主角的互動關係跟跨國灰姑娘的勞雇畫界工作有關」，並表示將送給楊双子新版書。

昨天剛從英國返抵國門的楊双子，今天晚間也對此發文回應，表示因為和藍佩嘉非臉友，無法留言致意，因此在自己的臉書直接分享。

楊双子表示，「非常感謝藍佩嘉老師的『跨國灰姑娘』。我就讀碩士班期間讀到本書，時間點約莫在2009至2012年之間。本書是我警醒『權力位階無所不在』的起點」。

楊双子表示，「如果要說『臺灣漫遊錄』為什麼能寫出青山千鶴子與美島愛三（書中角色之一），養分之一肯定就來自這裡」。

根據博客來網路書店圖書資訊，「跨國灰姑娘」由學者藍佩嘉訪談超過百位印、菲幫傭和台灣雇主，探索勞雇雙方在家庭屋簷下所面臨的權力關係、結構困境。

「跨國灰姑娘」最初於2006年由杜克大學出版英文版，隨後作者以母語重新改寫，2018年由台大出版中心出版，2026年再由「鏡好讀」重新出版。

曾獲得美國社會學會、國際亞洲學者會議、台北國際書展大獎、金鼎獎、開卷好書獎等獎項肯定。

東南亞 楊双子

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