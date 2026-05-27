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偏鄉醫療不再只是「有醫生」屏榮龍泉分院增專科女力 在地安心醫療

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東榮總龍泉分院近日迎來4名女力，左起婦產科醫師郭閔珊、婦產科醫師劉相宜，兒科醫師李依恩、直腸外科醫師曾馨平。圖／屏東榮總提供
屏東榮總龍泉分院近日迎來4名女力，左起婦產科醫師郭閔珊、婦產科醫師劉相宜，兒科醫師李依恩、直腸外科醫師曾馨平。圖／屏東榮總提供

強化偏鄉醫療服務品質與專科照護能量，屏東榮民總醫院龍泉分院近日迎來四名女醫師，其專長涵蓋兒科、直腸外科及婦產科等臨床重點科別，為大武山下及周邊鄉鎮居民帶來更即時、完整且具連續性的醫療照護。

龍泉分院新進醫師包括，兒科醫師李依恩，著重嬰幼兒與學齡前兒童常見疾病診療、疫苗接種諮詢與成長發展評估，減少家長長途奔波就醫的不便；直腸外科醫師曾馨平，專長大腸直腸疾病診斷及相關外科評估與術後追蹤，補足以往需轉診至市區醫院的醫療缺口。

婦產醫師科郭閔珊以婦女健康檢查、腹腔鏡微創手術及子宮鏡檢查等為重點醫療服務；另名婦產科醫師劉相宜亦提供一般婦科、一般產科及婦女孕期照護與更年期諮詢等服務，提升在地女性健康照護可近性。

屏東榮總院長王瑞祥說，偏鄉醫療核心不僅是「有醫師」，更要「有專科、能持續」。此次四名年輕女性醫師加入，強化分院專科完整度，也讓居民在熟悉、信任的醫療環境中獲得更的醫療照護。院方提到，女性醫師在小兒照護與婦女健康領域，往往能帶來更細膩的溝通與同理感，建立長期醫病關係、推動預防醫學與健康教育具正向助益。

屏東榮總表示，高齡化社會來臨及慢性疾病盛行，偏遠地區對醫療服務需求日增，醫療不應因地理位置而有所差距。龍泉分院透過專科醫師進駐與跨團隊整合，提升醫療服務量能，打造可近性與品質的醫療體系，偏鄉居民「在地就醫、安心生活」，實踐醫療平權的核心價值。

屏東榮總龍泉分院近日迎來4名女力，左起婦產科醫師郭閔珊、婦產科醫師劉相宜，兒科醫師李依恩、直腸外科醫師曾馨平。圖／屏東榮總提供
屏東榮總龍泉分院近日迎來4名女力，左起婦產科醫師郭閔珊、婦產科醫師劉相宜，兒科醫師李依恩、直腸外科醫師曾馨平。圖／屏東榮總提供

偏鄉 醫師 屏東

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