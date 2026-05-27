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大甲溪光明水力發電計畫通過環評 經認定已減輕對環境造成不利影響

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部第50次環評大會今審查「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，本案經環委討論，認為各方意見及開發單位答覆已能預防及減輕本案開發對環境造成的不利影響，決議通過環評。圖／取自環境部環評書件系統
環境部第50次環評大會今審查「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，本案經環委討論，認為各方意見及開發單位答覆已能預防及減輕本案開發對環境造成的不利影響，決議通過環評。圖／取自環境部環評書件系統

環境部第50次環評大會今審查「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，本案經環評委員討論後認為，各方意見及開發單位答覆已能預防及減輕本案開發對環境造成的不利影響，決議通過環評。

本案開發單位為台灣電力股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，規畫利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建1條長約10.6公里的頭水隧道（含壓力鋼管及平壓塔），以及設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610百萬瓦（MW）以下。

今年2月10日環境部召開「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫第3次初審會議，本案經過3個小時討論後，環評委員針對5處土石堆置場位置的影響仍有許多疑慮，但本案仍通過初審，明天將於環評大會審查。

開發單位表示，抽蓄水力可儲存光電等系統剩餘電力,並於電力吃緊(尖峰)時使用,可減少對高成本尖載機組的依賴，且可同時提供頻率調整、備轉容量、緊急應變支援等輔助服務，亦可兼顧供電可靠度與減碳目標。

針對前次審查中，各界關心的土石堆置問題，開發單位指出，土堆場將分階段啟用，以上、下池工區各先使用一個土堆場為原則，堆滿後再啟用下一個，每座土堆場堆填時間約3到6年，除土堆場D部分區域將設置運維辦公室外，其餘土堆場堆置完畢後將恢復原林相，而土堆場皆無位於凹岸攻擊坡，不會受到洪水直接沖擊。

當地部落民眾今特地北上參加環評，和平區梨山里長賴盛功表示，考量周邊部落居民的安全，土方堆置場需要加強防護結構，部落支持本計畫通過，不要讓德基水庫功能喪失。

台中梨山地區觀光協會理事長段鞏說，梨山是農業區，水資源極其重要，對光明計畫也絕對支持，因為梨山已經沒落很久，中橫因為921大地震斷了20多年，坐公車去一趟區公所辦事就需要3個小時，本計畫能帶動地方更多生機，並讓中橫暢通，支持本計畫應該要通過，也呼籲反對本案的環保團體「未經他人苦，末勸他人善」。

和平區松鶴社區發展協會理事長黃志祥表示，本案是再生永續的最好工程，也是淨零減碳的核心工程，也能增加在地就業機會，回饋金也能實際用在部落，以提高部落的醫療建設和防災韌性，因此部落絕對不是盲目贊同，也呼籲不要關上部落發展的大門。

本案經環委討論，認為各方意見及開發單位答覆已能預防及減輕本案開發對環境造成的不利影響，決議通過環評。

環評 大甲 谷關

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