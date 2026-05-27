快訊

美光再大漲、台積電期夜盤大漲100元 台指期夜盤欲奔46K

美伊協議草案曝光！恢復荷莫茲航運、解除海上封鎖 美股期指應聲上漲

跟著AI教父到處吃！黃仁勳2026美食地圖公開 私廚必點菜單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

沙崙科學園區涉草鴞 彭啓明倡建生態協作平台

中央社／ 台北27日電

環境部彭啓明表示，因南科沙崙園區開發基地涉及草鴞棲地，因此建議開發單位設生態保育協作平台，與公眾完整溝通；他也希望未來重大環評案件，都能朝協作平台的模式辦理。

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局擬於台南市歸仁區開發「南部科學園區沙崙園區」，開發面積約506.97公頃。由於開發面積超過100公頃，依法要進入更嚴格的第二階段環境影響評估，因此南科管理局提送本案於環評大會進行確認，今天獲環評委員同意，得進行二階環評。

環境部長彭啓明會後接受媒體聯訪時表示，由於本案涉及一級保育類動物草鴞棲地，也是國家科技發展、生態棲地保全與社會信任之間，如何尋求平衡的重要考驗，環境部主動建議開發單位建立一個事前溝通協作討論的平台，就本案而言就是「沙崙生態保育協作平台」。

彭啓明強調，環境部本身為維持環評審查的公平性，並未參與平台，而是將其討論的內容，完整呈現給環評委員。

彭啓明指出，這是首次有這樣的嘗試，因為本案所涉及的不只是南科管理局或單一開發單位的執行問題，而是牽涉更完整的生態廊道、棲地系統與區域環境治理。

他認為，透過這次的經驗，希望未來開發單位在面臨重大環境議題時，都能組成相關的協作平台，如白海豚案也應該比照辦理，而不是直接到環評會議中起衝突，變成一個零和關係。

彭啓明也鼓勵未來開發單位可以多透過協作平台，邀請生態團體、環境團體、專家學者與地方各界共同參與，形成「環境保護優先」的新治理模式。

此外，彭啓明表示，平台的目的不是替任何一方背書，也不是把壓力轉嫁給參與平台的團體，而是讓不同立場可以在公開、透明、科學的基礎上，持續對話、逐步修正，並共同尋找可被社會檢驗的解方。

彭啓明說，像沙崙科學園區這種有高度爭議的案件，不希望只是辦個公聽會就結束；推協作平台是嘗試性的做法，環境部也在觀察能否變成一個更好的規範，因為社會的公信力與公正性，大家信賴的程度是重要的。

彭啓明 環評 環境部

延伸閱讀

承諾強化再生水利用、導入草鴞生態緩衝區 南科沙崙園區進二階環評

沙崙科學園區開發衝擊草鴞 環團籲重新選址

南科四期進入二階環評 彭啓明提四大原則

南科四期開發環評 南市府：成立生態保育協作平台

相關新聞

國光客運官網、LINE訂票故障8萬人受影響 拚6月底恢復正常

國光客運本月初搬遷公司機房、調整網路架構，導致資訊系統故障，造成民眾無法透過官網及LINE線上訂票，國光客運表示，將盡速修復，力拚6月底前恢復正常，旅客目前仍可透過臨櫃或超商、台北轉運站APP等管道購票。

天氣熱灌冰水才解渴？網嫌溫水難喝「像鎖喉」 黃金飲用時機曝光

「多喝水沒事，沒事多喝水」，這句耳熟能詳的廣告台詞道出了水分對人體的重要性。但你是否曾有過這樣的經驗：喝冰水時總能暢快地一口氣灌完，換成常溫水或溫水時，卻難以入口，甚至覺得「有股怪味」？近日，一名網友發文吐露這個疑惑，意外引發「冰水派」與「溫水派」的激烈討論。

熱爆！3測站今高溫創歷年5月新高 「薔蜜」颱風這天增強為中颱

今天全台炎熱，台南玉井甚至出現39.8度高溫，中央氣象署預報員曾昭誠表示，台北、基隆、新北測站今創下設站以來5月最高溫紀錄，明天高溫仍上看37度，晚間起鋒面接近，北台灣降雨機率增，周五各地都有降雨機率，另「薔蜜」颱風預估周六將增強為中度颱風，下周一最接近台灣。

心頭鬱卒難解？研究揭每天一杯純果汁 可能有助降低憂鬱、焦慮症狀

最新研究指出，每天喝一杯水果汁或冰沙，可能有助改善情緒，甚至降低憂鬱與焦慮症狀。研究認為，在均衡飲食之外加入少量果汁，或許能成為提升心理健康的輔助方式之一。

Threads瘋傳「捐精換RTX顯卡」 泌尿醫打臉：直接升天

近日Threads瘋傳一張超狂哏圖，宣稱只要「捐精1公升」，就能免費獲得NVIDIA旗下高階顯卡RTX 4080、RTX 5070，引發不少科技迷與網友熱議。不過，泌尿科醫師高銘鴻看完後直搖頭，直言這根本不可能，甚至笑稱如果真的一次射一公升，「不只精神上會絕頂升天，物理意義上也會直接升天」。

手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。