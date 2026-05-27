沙崙科學園區涉草鴞 彭啓明倡建生態協作平台

環境部長彭啓明表示，因南科沙崙園區開發基地涉及草鴞棲地，因此建議開發單位設生態保育協作平台，與公眾完整溝通；他也希望未來重大環評案件，都能朝協作平台的模式辦理。

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局擬於台南市歸仁區開發「南部科學園區沙崙園區」，開發面積約506.97公頃。由於開發面積超過100公頃，依法要進入更嚴格的第二階段環境影響評估，因此南科管理局提送本案於環評大會進行確認，今天獲環評委員同意，得進行二階環評。

環境部長彭啓明會後接受媒體聯訪時表示，由於本案涉及一級保育類動物草鴞棲地，也是國家科技發展、生態棲地保全與社會信任之間，如何尋求平衡的重要考驗，環境部主動建議開發單位建立一個事前溝通協作討論的平台，就本案而言就是「沙崙生態保育協作平台」。

彭啓明強調，環境部本身為維持環評審查的公平性，並未參與平台，而是將其討論的內容，完整呈現給環評委員。

彭啓明指出，這是首次有這樣的嘗試，因為本案所涉及的不只是南科管理局或單一開發單位的執行問題，而是牽涉更完整的生態廊道、棲地系統與區域環境治理。

他認為，透過這次的經驗，希望未來開發單位在面臨重大環境議題時，都能組成相關的協作平台，如白海豚案也應該比照辦理，而不是直接到環評會議中起衝突，變成一個零和關係。

彭啓明也鼓勵未來開發單位可以多透過協作平台，邀請生態團體、環境團體、專家學者與地方各界共同參與，形成「環境保護優先」的新治理模式。

此外，彭啓明表示，平台的目的不是替任何一方背書，也不是把壓力轉嫁給參與平台的團體，而是讓不同立場可以在公開、透明、科學的基礎上，持續對話、逐步修正，並共同尋找可被社會檢驗的解方。

彭啓明說，像沙崙科學園區這種有高度爭議的案件，不希望只是辦個公聽會就結束；推協作平台是嘗試性的做法，環境部也在觀察能否變成一個更好的規範，因為社會的公信力與公正性，大家信賴的程度是重要的。