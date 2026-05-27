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心頭鬱卒難解？研究揭每天一杯純果汁 可能有助降低憂鬱、焦慮症狀

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現攝取蔬果和100%純果汁有助改善憂鬱和焦慮。示意圖／ingimage
研究發現攝取蔬果和100%純果汁有助改善憂鬱和焦慮。示意圖／ingimage

最新研究指出，每天喝一杯水果汁或冰沙，可能有助改善情緒，甚至降低憂鬱焦慮症狀。研究認為，在均衡飲食之外加入少量果汁，或許能成為提升心理健康的輔助方式之一。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由英國新堡大學（Newcastle University）團隊主導，已經發表於《英國營養學期刊》（British Journal of Nutrition）。研究人員發現，相較於只增加蔬果攝取的人，每天額外飲用一杯100%純果汁或冰沙的受試者，在憂鬱指標上有更明顯改善。

研究共追蹤42名平時蔬果攝取量偏低的成人。參與者被分為不同組別，其中一組將每日蔬果攝取提升至五份，另一組則在此基礎上每天再加一杯純果汁或冰沙，另外還有對照組維持原本飲食。結果顯示，果汁組在焦慮與憂鬱問卷評分上，平均比其他組別低約3分。

研究第一作者奈爾（Courtney Neal）表示，許多人明知「每日五蔬果」有益健康，但實際上難以達成，而果汁或冰沙或許是更容易執行的替代方案，能幫助人們達標。共同作者夏農（Oliver Shannon）也指出，在生活成本壓力下，新鮮蔬果價格對部分人構成負擔，因此以果汁作為補充方式，可能有助改善營養攝取與心理健康。

不過研究團隊也提醒，果汁雖然含有維生素與植化素，但同時也富含天然果糖，屬於「游離糖」。攝取過量可能增加蛀牙、肥胖與第二型糖尿病風險，因此仍需選擇均衡飲食、適量攝取。

心理健康問題在年輕族群中持續上升。據衛福部最近一次的統計，2021年診斷為憂鬱症人數近64萬，其中年輕族群近四成應就醫卻未就醫，顯見心理問題已成國人最大隱憂。

根據衛福部國民健康署建議，每人每天應攝取2.5至3碗的蔬果，換算下來一餐大約是一盤燙青菜的量，並且攝取2份水果（約兩個拳頭大）。根據研究指出，多吃蔬果能降低心血管疾病、中風、癌症與早逝風險，對健康十分有益。

憂鬱 焦慮 衛福部 憂鬱症

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