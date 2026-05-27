熱爆！3測站今高溫創歷年5月新高、周五變天 薔蜜這天增強為中颱

今天全台炎熱，台南玉井甚至出現39.8度高溫，中央氣象署預報員曾昭誠表示，台北、基隆、新北測站今創下設站以來5月最高溫紀錄，明天高溫仍上看37度，晚間起鋒面接近，北台灣降雨機率增，周五各地都有降雨機率，另「薔蜜」颱風預估周六將增強為中度颱風，下周一最接近台灣。

根據氣象署官網顯示，今天截至下午5時30分共有4個測站出現39度以上高溫，其中，最高溫出現在台南市玉井區達39.8度，其次為新北市新店區屈尺39.6度，另外，台南市北寮高溫也達39.1度、新北市雙溪39度，台北市社子38.8度。

曾昭誠說，受到太平洋高壓影響，今天持續高溫炎熱，截至下午5時30分，最高溫出現在台南市玉井區39.8度，且有4個測站出現39度以上；而台北測站、基隆測站、新北測站則創下設站以來5月最高溫紀錄。

曾昭誠指出，台北測站今高溫達38.3度，創下該測站1896年設站以來5月最高溫紀錄，上一次最高溫為2021年5月28日的38.2度；基隆測站今高溫出現37.6度，創下該站1946年設站以來5月新高；新北氣象站2023年才搬遷設立，今天出現37.8度同樣也創下設立以來同期新高。

曾昭誠表示，明天各地高溫普遍可達36度，大台北、南部內陸、花東縱谷高溫上看37度；周五至下周二受到鋒面及颱風帶來水氣影響，氣溫略為下降，高溫約29至33度，低溫約23至26度。

降雨部分，曾昭誠說，明（28日）受到太平洋高壓影響，各地為多雲到晴天氣，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後宜蘭、大台北、花蓮、中部以北山區有零星短暫雷陣雨；晚間鋒面接近後，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨。

周五（29日）持續受到鋒面影響，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲天氣，午後有局部雷陣雨，其中，南部山區有較大雨勢發生機率。

周六、周日（30、31日）鋒面減弱，花東仍有局部短暫陣雨，午後中南部、北部山區也有局部雷陣雨，此外，周六午後中南部山區需留意有局部大雨發生機率。

下周一、下周二（6月1、2日）薔蜜」颱風最接近台灣，北部、宜蘭有局部短暫降雨，午後各地山區有局部雷陣雨；下周三（6月3日）颱風遠離，花東仍有局部短暫陣雨，其他地區則以午後雷陣雨為主。

颱風動態部分，曾昭誠指出，「薔蜜」颱風未來將持續朝琉球南方海面接近，預估周六增強為中度颱風，下周一最接近台灣，距離約500至800公里，發布海上警報機率不高；下周二後將轉向日本南方海面。