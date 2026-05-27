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騎共享機車後照鏡突解體？女騎士「一手煞車一手接鏡」 客服竟笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾騎乘共享機車除了注意硬體安全外，也應了解保險權益。目前三大共享機車品牌皆未投保「車體損失險」，若發生車禍且用戶有肇責，恐面臨高額的車輛維修求償。圖／WeMo PASS提供
民眾騎乘共享機車除了注意硬體安全外，也應了解保險權益。目前三大共享機車品牌皆未投保「車體損失險」，若發生車禍且用戶有肇責，恐面臨高額的車輛維修求償。圖／WeMo PASS提供

隨著環保意識抬頭與都會區轉乘需求增加，GoShareWeMoiRent等共享機車平台已成為許多民眾代步的好幫手。然而，看似便利的服務，若車輛硬體缺乏維護，不僅潛藏危機，客服的處理態度更可能讓消費者心寒。近日，一名女網友發文控訴，她騎乘WeMo共享機車時，後照鏡竟在半路「解體」砸傷她的腿，險些釀成連環車禍；更令她傻眼的是，致電客服求助時，對方聽到她的驚險過程，第一反應竟是「笑出來」。

該名女網友在Threads發文回憶這場驚魂記。日前，她在台北市寧夏夜市附近騎乘WeMo共享機車，行駛途中，夾著iPhone的左側後照鏡突然整根鬆脫，直接砸在她的腿上造成擦傷。

「當下我直接腎上腺素爆發：右手急煞、左手接後照鏡夾著手機，硬生生把後照鏡接住停到路邊。」原PO表示，當時身旁公車、計程車與機車不斷穿梭，那一瞬間真的超可怕，現在回想起來還會冒冷汗。

原PO心有餘悸地說，若當時身旁剛好有車輛經過，除了可能因摔車上新聞，若後照鏡與手機噴飛恐怕還會引起連環車禍。原PO感嘆只是想安全回家，「不是想體驗玩命關頭」。強忍著驚魂未定的情緒，原PO將車輛停妥後致電WeMo客服說明狀況。沒想到，當客服人員聽到她「徒手接後照鏡」的過程時，竟然直接笑出了聲音，讓她當場傻眼。

原PO主動追問後續處理流程，客服僅冷冷回應：「擦傷的話您自行評估是否就醫」、「零件麻煩幫我們收好」、「車輛會安排下架」、「這次騎乘幫您爭取免費」。原PO氣憤指出，整個通話過程中，客服完全沒有一句關心傷勢的話語，也未主動說明保險理賠事宜，反而前後兩次叮嚀「麻煩幫我們把後照鏡收好」，這種「只顧公司財產、不顧消費者安危」的態度，讓她感到極度荒謬且心寒。

雖然客服後續有補傳訊息表示「客服同仁會再教育訓練」，但原PO仍無法釋懷，不能理解差點發生交通事故的客服通話，接應人員「第一個情緒反應會是笑？」

根據國泰產險「零事故研究所」的資料彙整，目前市面上三大共享機車品牌（GoShare、WeMo、iRent），均有依規定投保「強制汽車責任保險」以及「強制險附加駕駛人傷害險」（理賠駕駛人自摔、自撞之體傷）。

不過，三家品牌皆「無」投保車體損失險。也就是說，當發生車禍且肇責歸屬於承租用戶時，平台業者將會向用戶求償車體維修費用。提醒民眾，騎乘共享機車上路前，務必再三確認煞車、胎壓與後照鏡等零件是否正常，以免發生意外又傷了荷包。

共享機車 WeMo GoShare iRent 強制車險 機車 車禍

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