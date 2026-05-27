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承諾強化再生水利用、導入草鴞生態緩衝區 南科沙崙園區進二階環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天召開第50次環評大會，審查「南部科學園區沙崙園區開發計畫」，本案最後決議進入二接環評審查。記者李柏澔／攝影
環境部今天召開第50次環評大會，審查「南部科學園區沙崙園區開發計畫」，本案最後決議進入二接環評審查。記者李柏澔／攝影

環境部今天召開第50次環評大會，審查「南部科學園區沙崙園區開發計畫」。本案在環評委員要求開發單位承諾，應強化評估海淡水、再生水利用比率，以及面對本案最大的爭議核心草鴞，應補充對東方草鴞等保育類物種的棲地損失量評估，導入低衝擊開發的生態緩衝區，決議進入二接環評審查。

本案開發單位為國科會南部科學園區管理局，開發基地位於台南市歸仁區，開發面積約506.97公頃，未來園區引進產業將以半導體、AI 雙核心產業為核心，預估約可提供3萬5000個就業機會，推估年產值可達2.2兆元。本案由於開發面積達100公頃以上，表列將依法進入二階環評審查。

由於本案開發基地是台灣一級保育類草鴞在台灣西南平原最重要的核心棲地與覓食獵場，草鴞為本案最大的爭議。開發單位表示，本園區以生態先行做為核心原則，於前期成立沙崙生態保育協作平台，蒐集專家、生態團體社區意見，將生態保育、棲地維護及影響減輕對策納入整體規畫考量。

此外，依據公共工程生態檢核原則及沙崙生態保育協作平台討論共識，策略上避開草鴞熱區、規畫草生地兼具滯洪功能、綠地保留串聯、鄰近生態補償等，而沙崙農場多為台糖公司所有土地，無需大規模徵收，有利加速開發期程，強調本計畫設於南沙崙農場具不可替代性。

有環委表示，當護國神山台積電在全球獲得掌聲的同時，再生水就應該要去力推，而不是期待台水公司能給園區多少水、地下水有多少，或是北水南送等。

另有環委提出疑慮，本案基地現況包含農地、草生地及造林地，具一定生態功能，且已記錄東方草鴞、環頸雉等保育類物種，開發單位應該要強化完整的生態補償計畫、區域生態廊道分析、長期保育成效監測機制，不能總是「先開發再補償」，而是「先補償後開發」。

本案經環評委員討論後，要求開發單位強化評估海淡水、再生水利用比率，補充對東方草鴞等保育類物種的棲地損失量評估，導入低衝擊開發的生態緩衝區等，決議進入二接環評審查。

環境部長彭啓明會後指出，沙崙生態保育協作平台不應被外界理解為隸屬於開發單位下的附屬機制，本案涉及先進製程發展，也涉及受瀕危物種、地方環境承載能力等，這些都不是開發單位可以獨自承擔的壓力，因此才鼓勵未來可以多透過協作平台，邀請生態團體、環境團體、專家學者與地方社會共同參與，形成一個環境保護優先的新治理模式，透過持續對話、逐步修正，並共同尋找可被社會檢驗的解方，也希望未來的開發案都能比照該模式進行。

環評 環境部 科學園區

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