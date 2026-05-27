基隆這建案稱「適合自住」 實際是銷售辦公室…廣告不實遭公平會罰

公平會今天委員會議通過，上豪租賃股份有限公司銷售基隆市「萊茵雲頂景觀套房」建案因非可供住宅使用，卻在臉書粉絲專頁宣稱「適合自住」等用語，足以影響交易決定之商品用途為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處10萬元罰鍰。

公平會調查發現，基隆市「萊茵雲頂景觀套房」建案第19、20樓核准用途為辦公室，但上豪公司為銷售該建案，卻於臉書粉絲專頁宣稱「適合自住」、「居家辦公 二全其美」等用語，予人購屋後可以作為住宅使用的印象。但經洽基隆市政府表示，上開樓層核准用途為辦公室，若未依核定用途而作為住宅使用，已涉及違反建築法規。故上豪公司建案宣稱第19、20樓可以作為住宅使用，與事實不符，已違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，當民眾選擇購買自住房屋時，能否合法作為住宅使用，為影響買房交易的決定因素之一，業者登載廣告應與事實相符，錯誤的宣稱會構成觸法。