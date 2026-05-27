吱吱嘰！台鐵基隆站土地髒亂遭爆鼠類橫行 環保局告發限期改善

台鐵基隆站所管理土地長期存在環境髒亂、雜草叢生及廢棄物堆置等狀況，交通場站使用民眾及附近居民多次投訴，日前還有民眾在社群貼出影片爆料鼠類橫行，環保局今前往稽查，依違反廢棄物清理法告發並限期改善。

環保局長馬仲豪指出，台鐵公司部分土地長期缺乏妥善管理，現場除有雜草蔓生情形外，亦發現廢棄物堆置未清理，易造成病媒蚊、鼠類孳生，衍生環境衛生及公共安全疑慮。尤其部分空地鄰近交通場站及居民生活區域，對市容觀感及民眾生活品質造成明顯影響。

環保局先前多次要求改善未果，民眾還拍下鼠類橫下影片，引發網友議論，加上近日基隆爆發漢他病毒確診病例，引發民眾憂心，針對違規情形，環保局今天派遣稽查人員再次前往現場勘查。

環保局說，確認違規事實明確，今天有發現多個老鼠洞、相關廢棄物，因此依廢棄物清理法規定，分別開立2張裁處書，各裁罰4800元，共計裁罰9600元，並責令限期完成改善；若屆期仍未改善，將依法持續裁處。

環保局表示，土地所有人、管理人或使用人均應善盡環境維護義務，避免因管理不善而影響周邊居民生活環境及公共利益。環保局呼籲，各機關單位及土地管理人應落實自主巡查及環境維護工作，定期清除雜草與廢棄物，避免病媒蚊蟲及鼠類孳生。

台鐵基隆站土地髒亂未改善遭爆鼠類橫行，環保局告發，限期改善。圖／環保局提供

台鐵基隆站土地髒亂未改善遭爆鼠類橫行，環保局告發，限期改善。圖／環保局提供