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花蓮北榮鳳林分院「頤園住宿長照機構」 在地安老

中央社／ 花蓮縣27日電

台北榮民總醫院鳳林分院獲衛福部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」2億2600多萬元經費挹注，長達6年的籌建之路歷經艱難與挑戰，「頤園住宿長照機構」今天開幕。

花蓮北榮鳳林分院「頤園住宿長照機構」上午舉行開幕典禮，衛福部長照司長祝健芳、花蓮縣衛生局副局長鍾美珠、輔導會主任委員嚴德發、台北榮民總醫院院長陳威明等出席。

祝健芳致詞表示，獲中央補助經費挹注，將院區老舊建物活化整建，轉型為住宿式長照機構，進一步提升花蓮中區住宿長照量能，實踐在地老化政策目標，讓偏鄉民眾也能享有平價、優質且有溫度的長照服務。

輔導會主委嚴德發表示，頤園的成立是北榮鳳林分院的重要里程碑，期間遇到COVID-19疫情、美伊戰爭以致材料、工程施工等的挑戰，感謝長照司挹注經費，花蓮縣政府團隊協助取照與設立，今天的落成是大家眾志成城合作的結果。「退輔會榮民榮眷也是我們對在地長者照護深切承諾的體現。」

花蓮縣衛生局指出，鳳林鎮65歲以上長者達29.88%，已進入超高齡社會，「頤園住宿長照機構」提供180床住宿式長照服務，實現服務在地及鄰近鄉鎮，讓長照需求者能夠於平價、優質的機構中接受照顧，以維持生活品質。

花蓮縣衛生局說明，近年參與「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」的機構總計5家，為花蓮縣挹注多達614床的服務量能，分別為民國113年富里鄉「萬寧住宿長照機構」100床、114年玉里鎮「陶園住宿長照機構」104床，以及115年鳳林鎮「頤園住宿長照機構」180床；待設立2家，為玉里鎮「部玉溪口住宿長照機構」200床、豐濱鄉「部花豐濱分院附設住宿長照機構」30床。

目前縣內依據長期照顧服務法、老人福利法、身心障礙者權益保障法、護理人員法、以及國軍退除役官兵輔導條例設立之住宿機構共計39間，可提供4691床（5家住宿長照機構、18家老福機構、5家身障機構、5家護理之家、5家精護之家、1家榮家），希望提供更多長照資源供民眾做選擇。

台北榮民總醫院院長陳威明表示，頤園將結合社區資源、深化在地服務，打造長者身心安適的第二個家，導入科技輔具，減少照顧負荷，提供優質友善具吸引力的工作環境，並期許成為花蓮中區長照發展的重要典範，為在地長者與家屬帶來更多支持與希望。

長照 花蓮 陳威明

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