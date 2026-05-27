手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏指出，多發性硬化症患者自體免疫系統有如「電線走火」，錯誤攻擊患者神經髓鞘，導致症狀發生，且隨多次發炎，造成患者神經結痂、硬化，若出現於中樞神經，恐導致病人變笨，出現於視神經恐導致視力模糊；出現在脊髓則會造成手腳發麻，因症狀多元難料，多發性硬化症也被醫界暱稱為「千面女郎」或「百變魔術師」。

葉建宏說，多發性硬化症好發於20至40歲，為民眾人生輝煌時段，對家庭摧殘、社會勞動力影響均相當重大，該疾病雖被列入罕見疾病，每年數百萬元藥費由政府負擔，但「就怕未能及早診斷」，延誤治療輕則造成患者失能，嚴重恐導致患者不良於行，在發病5至10年後，惡化為需仰賴輪椅甚至臥床，引發吸入性肺炎等併發症，整體壽命減少7至14年。

林口長庚神經內科教授張國軒依國際權威「McDonald診斷準則」，盤點出神經受損的7大早期警訊，包含視力突然模糊、眼球轉動痛、強烈麻木感、肌肉僵硬無力、走路易絆倒，嚴重疲勞、腦霧。

病友林小姐（化名）指出，她初始症狀為突然腳麻不能行走，一度誤認是椎間盤突出，就醫檢出大腦影像異常後，短短數日內麻木感竄至胸口與頸部，病程進展快速，後續於神經內科確診多發性硬化症後，她因符合臨床試驗條件，取得最新治療用藥，症狀獲得控制，已重返職場工作。

張國軒提醒，民眾不需因偶爾手麻五分鐘就過度恐慌，但若異常症狀「突然發生且持續超過24小時沒有好轉」，則建議就醫尋求神經內科專業協助，透過腦部與脊髓的核磁共振 等鑑別診斷，若確診需及早接受疾病調節藥物（DMTs）治療，有助降低復發率，保護神經免於持續損傷。