快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

聽新聞
0:00 / 0:00

沙崙科學園區開發衝擊草鴞 環團籲重新選址

中央社／ 台北27日電

南科沙崙園區因開發範圍大，對環境影響深，需進行二階環評，今天送環評大會確認。多組環團批評本案破壞一級保育類動物草鴞棲地，且耗水電甚鉅，應該重新檢討選址的問題。

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局擬於台南市歸仁區開發「南部科學園區沙崙園區」，開發面積約506.97公頃，未來園區引進產業將以半導體、AI雙核心產業為核心，規劃半導體及其供應鏈與其他新興科技產業，如人工智慧、資安科技、淨零、前瞻能源、量子科技、矽光子及生物技術等。

由於開發面積超過100公頃，依法要進入更嚴格的二階環評審查，因此南科管理局提送本案今天於環評大會進行確認後，始得進行二階環評。

多組環保團體今天出席表達反對開發。

荒野保護協會副理事長陳憲政指出，開發基地是台灣一級瀕臨絕種的保育類「草鴞」的核心棲地與覓食獵場，同時也是「台灣鳥類紅皮書」中列為國家極度瀕危的環頸雉、黑翅鳶、短耳鴞及燕鴴等30多種保育類鳥類的重要家園。

陳憲政說，沙崙農場也是台南目前面積最大、最完整的特定農業區，是珍貴的「戰略儲備農地」，開發單位應優先活化其他舊有工業區，而不是犧牲無法再生的優良農地。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，本案也是南部史上用水、用電需求最大開發案，就是一隻水電怪獸。用電需求高達2.6GW，相當於半座台中火力發電廠，等於大增台南7成用電量；而用水需求高達每日32.4萬噸，相當於增加台南用水量3成。應該重新檢討選址的問題。

開發單位表示，選擇當地有不可取代性是因為很少有500公頃這麼大的土地；去年6月有先行生態調查，確實發現草鴞出現比例高，因此熱區都會保留；並強調會透過生態協作平台，希望將高度放在南台灣的草鴞保育。

環評委員另外要求園區水電供需應具體估算，擬引進的產業種類評估化學物質使用及污染減輕評估；研提園區複合性災害規畫及防救災緊急應變計畫，評估引進就業人口對鄰近交通及公共設施的衝擊等。最後建議本案進入二階環評。

環評 沙崙農場 南科

延伸閱讀

環評大會今審南科沙崙園區、大甲溪光明計畫 環團批：喊種樹又毀生態

南科四期沙崙園區明環評 環團：台南用電量將大增7成

南科支援工業區七股科工區招商升溫 台南再釋21筆土地

三棘鱟預告列保育類說明會 金門聚焦棲地保護

相關新聞

手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

熱到破表！台北市政大樓溫度計出現40度罕見高溫 全市6人中暑送醫

中央氣象署今天下午12時27分針對台北市全區發布高溫橙色燈號，有出現38°C高溫的機率。北市消防局統計，今天共計有7件中暑案件，其中6人送醫治療。

車內隱形殺手當心！ 專家示警「1內裝」恐釀血癌 夏天高溫更毒

隨著天氣漸漸變熱，車主務必留意高溫可能逼出車內的有毒物質。專家指出，過去曾有車輛內裝引發甲醛中毒的嚴重案例，甚至導致大批車主罹患血癌。

Threads瘋傳「捐精換RTX顯卡」 泌尿醫打臉：直接升天

近日Threads瘋傳一張超狂哏圖，宣稱只要「捐精1公升」，就能免費獲得NVIDIA旗下高階顯卡RTX 4080、RTX 5070，引發不少科技迷與網友熱議。不過，泌尿科醫師高銘鴻看完後直搖頭，直言這根本不可能，甚至笑稱如果真的一次射一公升，「不只精神上會絕頂升天，物理意義上也會直接升天」。

脂肪肝如何改善？GLP-1治療新趨勢 中年三高、泡芙人減重5%可逆轉

台灣脂肪肝人數逼近700萬人 ，是繼BC型肝炎後的下一個新「國病」，尤其許多50歲族群常同時有脂肪肝合併三高問題，研究顯示，脂肪肝患者若合併三高問題，其心血管疾病死亡風險比一般人高出 4 倍 ，死亡風險相較沒脂肪肝者也增加1倍 。

承諾強化再生水利用、導入草鴞生態緩衝區 南科沙崙園區進二階環評

環境部今天召開第50次環評大會，審查「南部科學園區沙崙園區開發計畫」。本案在環評委員要求開發單位承諾，應強化評估海淡水、再生水利用比率，以及面對本案最大的爭議核心草鴞，應補充對東方草鴞等保育類物種的棲地損失量評估，導入低衝擊開發的生態緩衝區，決議進入二接環評審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。