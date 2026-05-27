沙崙科學園區開發衝擊草鴞 環團籲重新選址

南科沙崙園區因開發範圍大，對環境影響深，需進行二階環評，今天送環評大會確認。多組環團批評本案破壞一級保育類動物草鴞棲地，且耗水電甚鉅，應該重新檢討選址的問題。

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局擬於台南市歸仁區開發「南部科學園區沙崙園區」，開發面積約506.97公頃，未來園區引進產業將以半導體、AI雙核心產業為核心，規劃半導體及其供應鏈與其他新興科技產業，如人工智慧、資安科技、淨零、前瞻能源、量子科技、矽光子及生物技術等。

由於開發面積超過100公頃，依法要進入更嚴格的二階環評審查，因此南科管理局提送本案今天於環評大會進行確認後，始得進行二階環評。

多組環保團體今天出席表達反對開發。

荒野保護協會副理事長陳憲政指出，開發基地是台灣一級瀕臨絕種的保育類「草鴞」的核心棲地與覓食獵場，同時也是「台灣鳥類紅皮書」中列為國家極度瀕危的環頸雉、黑翅鳶、短耳鴞及燕鴴等30多種保育類鳥類的重要家園。

陳憲政說，沙崙農場也是台南目前面積最大、最完整的特定農業區，是珍貴的「戰略儲備農地」，開發單位應優先活化其他舊有工業區，而不是犧牲無法再生的優良農地。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，本案也是南部史上用水、用電需求最大開發案，就是一隻水電怪獸。用電需求高達2.6GW，相當於半座台中火力發電廠，等於大增台南7成用電量；而用水需求高達每日32.4萬噸，相當於增加台南用水量3成。應該重新檢討選址的問題。

開發單位表示，選擇當地有不可取代性是因為很少有500公頃這麼大的土地；去年6月有先行生態調查，確實發現草鴞出現比例高，因此熱區都會保留；並強調會透過生態協作平台，希望將高度放在南台灣的草鴞保育。

環評委員另外要求園區水電供需應具體估算，擬引進的產業種類評估化學物質使用及污染減輕評估；研提園區複合性災害規畫及防救災緊急應變計畫，評估引進就業人口對鄰近交通及公共設施的衝擊等。最後建議本案進入二階環評。