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花蓮農改場新品種哈密瓜佩洛斯 瓜果量增6%至10%

中央社／ 台北27日電

花蓮農改場今天在宜蘭縣壯圍鄉辦理「宜蘭地區哈密瓜露天栽培技術示範觀摩會」，介紹新品種哈密瓜「佩洛斯」，可改善近幾年宜蘭哈密瓜生產不穩定問題，增加瓜果量6%至10%。

農業部發布新聞稿指出，花蓮農改場因應近年氣候異常導致宜蘭哈密瓜生產不穩定問題，導入多種新品種與當地農友合作試種，篩選出穩定且產量豐盛，適合宜蘭露天生產的新品種「佩洛斯」，更改善留果方法，讓哈密瓜產量增加6%至10%。

花蓮農改場長楊大吉表示，花蓮農改場自民國113年開始導入多個新品種脆質哈密瓜在宜蘭露天試種，經試種評估後，篩選出數個露天生產適應性佳的哈密瓜品種，「佩洛斯」瓜果外觀、產量及品質表現都超乎水準，生產穩定性優於慣用品種「新世紀」與「卡蜜拉」。

農友官漢煤提到，這幾年跟花蓮農改場合作，嘗試好幾個新品種哈密瓜，找到適應性不錯的品種，以這次發表的「佩洛斯」來說，瓜果塊頭不輸老品種「新世紀」，更是完勝「卡蜜拉」，而且對梅雨的適應性非常好，糖度又高，很適合露天栽培。

農改場 花蓮 宜蘭

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