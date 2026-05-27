國光客運系統故障影響網路訂票 拚6月底前修復

國光客運官網公告，資訊系統故障致網路訂票、Line OA系統無法售票，估影響8萬人次。國光客運今天說，拚6月底前完成系統維護，民眾仍可透過臨櫃、超商或台北轉運站APP購票。

國光客運25日在官網公告，因公司資訊系統故障，網路訂票、Line OA系統即日起暫停提供服務，若已網路預訂者，請依期限內至臨櫃取票，後續將盡速完成維修作業，預計6月底完成修復，並對造成旅客不便致歉，

國光客運對此透過訊息說明，因為大樓在勞動節公告要停電進行保養作業，公司因應售票系統24小時作業，所以安排機房搬遷，網路架構有做調整，因此系統需時間修復及規劃改正，讓未來系統更穩定。

國光客運表示，拚6月底前完成系統維護作業，目前民眾仍可到各站售票櫃臺、三大超商（全家、7-ELEVEn、萊爾富）或用台北轉運站APP購票。

據國光客運統計，每月約200萬人次搭乘，大部分國道客運乘客仍以臨櫃購票為主，使用網路訂票及LINE OA購票的乘客初估約8萬人次受影響，占整體乘客約4%。